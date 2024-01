Dàn WAGs đỉnh nhất Việt Nam khoe ảnh mùa đông "mười phân vẹn mười"

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu dù đang nghi vấn mang bầu nhưng vóc dáng và nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp Nàng WAGs xinh đẹp này luôn chọn những chiếc áo dạ dài khi miền Bắc bước vào mùa đông Trong bức ảnh mới đây đăng tải trên trang cá nhân, bà xã Đoàn Văn Hậu nhận được vô vàn lời khen từ netizen khi diện áo dạ kết hợp cùng áo len cổ cao. Doãn Hải My còn mua thêm một chiếc mũ lông đội trông cực dễ thương Trong khi đó Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung cũng có sở thích với màu sắc tương tự Doãn Hải My Tố Uyên thường mặc đồ tông trắng. Trong chuyến đi Hàn Quốc mới đây, Tố Uyên không quên chụp ảnh với tuyết trắng. Những bức ảnh mùa đông tại Hàn Quốc của vợ Thành Chung nhận về vô vàn lời khen từ nhan sắc cho đến cách phối đồ của cô nàng. Đúng là hội chị em thân thiết nên Mai Hà Trang cũng không nằm ngoài cuộc chơi Vợ Hà Đức Chinh còn sở hữu thêm những chiếc áo da có lông bên trong để vượt qua cơn lạnh mùa đông Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của vợ Hà Đức Chinh Mới đây cô nàng cũng khiến dân tình quan tâm khi xuất hiện với vòng 2 lộ rõ, nghi vấn mang bầu với chàng cầu thủ

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu dù đang nghi vấn mang bầu nhưng vóc dáng và nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp Nàng WAGs xinh đẹp này luôn chọn những chiếc áo dạ dài khi miền Bắc bước vào mùa đông Trong bức ảnh mới đây đăng tải trên trang cá nhân, bà xã Đoàn Văn Hậu nhận được vô vàn lời khen từ netizen khi diện áo dạ kết hợp cùng áo len cổ cao. Doãn Hải My còn mua thêm một chiếc mũ lông đội trông cực dễ thương Trong khi đó Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung cũng có sở thích với màu sắc tương tự Doãn Hải My Tố Uyên thường mặc đồ tông trắng. Trong chuyến đi Hàn Quốc mới đây, Tố Uyên không quên chụp ảnh với tuyết trắng. Những bức ảnh mùa đông tại Hàn Quốc của vợ Thành Chung nhận về vô vàn lời khen từ nhan sắc cho đến cách phối đồ của cô nàng. Đúng là hội chị em thân thiết nên Mai Hà Trang cũng không nằm ngoài cuộc chơi Vợ Hà Đức Chinh còn sở hữu thêm những chiếc áo da có lông bên trong để vượt qua cơn lạnh mùa đông Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của vợ Hà Đức Chinh Mới đây cô nàng cũng khiến dân tình quan tâm khi xuất hiện với vòng 2 lộ rõ, nghi vấn mang bầu với chàng cầu thủ