Dàn 'trai xinh gái đẹp' chăm khoe ảnh bên xe sang

Nguyễn Đặng Tiểu Giang (sinh năm 1993) được dân mạng chú ý sau khi loạt ảnh chụp bên dàn xế xịn của cô xuất hiện trên hội Rich kid of Vietnam. 9X hiện sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Là con gái của đại gia kinh doanh siêu xe tại Việt Nam, Tiểu Giang có cơ hội sở hữu và trải nghiệm hơn 50 dòng xe như Huracan, Bentley, Roll Royce, Ranger Vover... Trên trang cá nhân với gần 60.000 followers, 9X thường xuyên đăng ảnh tạo dáng bên những chiếc ôtô đắt tiền. Ngoài ra, những chuyến du lịch sang chảnh ở trời Tây và BST túi xách, giày dép từ các thương hiểu nổi tiếng như Chanel, Louis Vuitton... luôn thu hút hàng nghìn lượt like từ dân mạng. Joyce Pham (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa. Với loạt ảnh dạo phố cùng Pagani Huayra - siêu xe được dự đoán có giá đến 80 tỷ đồng, 9X nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa cùng bạn trai Tâm Nguyễn được xem là những rich kid thế hệ mới. Cả hai từng nhiều lần khoe ảnh chụp BST giày hiệu và tạo dáng bên siêu xe trên trang cá nhân. Jane Nguyen (sinh năm 1995) được cộng đồng mạng quan tâm khi thường xuyên chia sẻ ảnh chụp các siêu xe như Jaguar, BMW i8, Range Rover, Bentley, Rolls Royce Phantom, Ferrari... Anh chàng là du học sinh ngành Khoa học Máy tính và Quản trị Kinh doanh tại New York, Mỹ. Jane cho biết mình không có sở thích đi du lịch hay sưu tầm đồ hiệu mà chỉ đam mê xe cộ, đặc biệt các loại xe sang của những thương hiệu lớn. Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1993) nổi tiếng với biệt danh "hot girl đam mê tốc độ" sau khi loạt ảnh lái môtô "chất lừ" của cô xuất hiện trên nhiều diễn đàn. Bên cạnh đó, 9X còn được dân mạng gọi là rich kid vì thường xuyên khoe ảnh dùng đồ hiệu, "xế khủng", đi du lịch khắp nơi trên trang cá nhân. Hoài Thương từng chia sẻ những thứ cô có được đều nhờ vào công việc kinh doanh thời trang. Hiện tại, 9X sở hữu một ngôi nhà, hai môtô phân khối lớn và ba xe hơi. Trong đó, chiếc "xế cưng" Porsche Panamera thường được cô khoe ảnh lên mạng, có giá khoảng 6 tỷ đồng.

