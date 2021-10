Dàn streamer Việt "ăn theo" độ hot của "Squid Game" ra sao?

Bộ phim Squid Game - Trò chơi con mực hiện là chủ đề cực hot được nhiều người quan tâm. Dù nhận lại rất nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng của bộ phim nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã thành công trong việc xây dựng một trò chơi sinh tử khiến các nhân vật bộc lộ bản chất của mình. Cụ thể trong top trending video mục trò chơi YouTube, những nội dung liên quan đến Squid Game - Trò chơi con mực đều nằm rải rác ở những vị trí khá cao. Rất nhiều game thủ, streamer hay YouTuber đều gia nhập cuộc đua sáng tạo nội dung để thu hút người xem. Đức Mõm TV - Một YouTuber của tựa game Free Fire đã áp dụng 'bộ nhận diện' của các nhân vật trong phim, thậm chí còn thiết kế trang phục cho các nhân vật trong game. Streamer Phong Cận TV còn đang có dự định về dự án sản phẩm với những người chơi Squid Game là các thành viên của Hero Team. Ngoài đam mê streamer thì hot girl Midu cũng là 1 fan cuồng của bộ phim Squid Game. Có vẻ như vì không thể cưỡng lại sức hút của "Trò chơi con mực" mà trang cá nhân của Midu ngập tràn bài viết về bộ phim. Thậm chí, "ngọc nữ" còn chịu khó cosplay thành hai nhân vật nữ “xịn sò”. Trong bộ đồng phục của Squid Game cùng mái tóc ngắn “ngố tàu”, Midu hóa thành Ji Yeong –một trong 456 người tham gia trò chơi kỳ quái. Với phần quần áo và kiểu tóc như thế này, "ngọc nữ" showbiz Việt từ một cô giáo dịu dàng, ngây thơ như được “biến hình” thành người khác. Chưa dừng lại độ "nghiền" Squid Game, Midu còn tiếp tục cosplay thành Kang Sae Byeok, người chơi mang số 067. Cùng một trang phục đó, "ngọc nữ" Midu chọn mái tóc bob xoăn nhẹ cùng kiểu make-up tàn nhang để có diện mạo gần giống nhất với Sae Byeok trong series này. Trong Vbiz dường như chưa có ai như Midu, chỉ vì quá mê bộ phim mà cô bạn đầu tư cosplay thành nhân vật để “sống ảo”, lại còn nhập tâm tìm kiếm bạn đồng hành trong những trò chơi tiếp theo. Chứng kiến độ "ghiền" Squid Game của gái xinh, một số netizen để lại bình luận: "Chị hóa thành Ji Yeong nhìn giống hơn là Sae Byeok", "Gặp thí sinh xinh đẹp như này thì rủ chơi ai cũng đồng ý luôn nha chị" hay "Midu cosplay nên nhìn hai nhân vật đều dễ thương"... Ngoài ra, mức độ phủ sóng của Squid Game còn lớn hơn nữa khi xuất hiện sự tái hiện bộ phim ở phiên bản Play Together. Play Together là tựa game phiêu lưu khám phá được cộng đồng game thủ thế giới yêu thích trong thời gian gần đây. Game cũng có nhiều hoạt động, mini game thú vị và cung cấp một loạt các tùy chỉnh để game thủ có thể hô biến nhân vật của mình theo ý muốn. Thay vì làm content theo dạng các trải nghiệm trong game như những streamer, Youtuber vẫn làm, thì The Wolf - một nhóm game thủ Play Together lại gây chú ý với việc tái hiện lại những MV ca nhạc, những phân cảnh hay trích đoạn của những bộ phim nổi tiếng. Mới đây, trước sức hút của bộ phim sinh tồn Squid Game, nhóm game thủ này cũng đã trình làng một số trích đoạn trong phim. Trò chơi Đèn xanh đèn đỏ hay còn gọi là Hoa dâm bụt nở. Ngoài ra, nhóm game thủ này cũng làm một clip khác về phân cảnh xúc động của anh chàng người Ấn Độ trong phim, khi bị chính người đồng hành 'đâm sau lưng'. Mời quý độc giả xem video: Squid Game (Trò Chơi Con Mực) Chính Thức Góp Mặt Trong Play Together | Squid Game 2021/KáVoi Gaming

