Dàn hot girl và những lần không ngần ngại khoe ảnh thời bé

Hot girl Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, cô nàng được nhiều khán giả biết đến và yêu mến khi có chuyện tình đẹp với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Sở hữu sắc vóc cuốn hút ở hiện tại, người đẹp không ngần ngại khoe những bức hình ngày xưa. Có thể thấy từ nhỏ, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã có gương mặt khả ái, tươi tắn. Ngoài Doãn Hải My nữ TikToker Lê Thị Khánh Huyền khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc xinh từ nhỏ. Dù còn bé nhưng khi chụp hình, cô nàng đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp. Thời điểm đó, Huyền 204 đang là học sinh lớp 2, được nhiều người khen có gương mặt sáng, thông minh và lanh lợi. Nhan sắc của Xoài Non (Phạm Trang) luôn gây bão bởi sự xinh đẹp. Từ gương mặt đến thần thái của cô nàng luôn khiến mọi người phải xuýt xoa vì đẹp không tì vết. Có lần, cô nàng còn xả loạt ảnh hồi bé để chứng minh ngoại hình tự nhiên, không chỉnh sửa của mình. Châu Bùi hiện đã trở thành hot girl thế hệ mới với gương mặt đẹp và gu ăn mặc chất lừ. Ít ai biết rằng ngày bé Châu Bùi lại là một cô nàng “cò hương” chính hiệu. Ngày còn bé, Châu Bùi có nụ cười hở lợi rất tươi và đáng yêu. Những hình ảnh khi chuẩn bị vào lớp 1 của cô nàng khiến fan thích thú. Xinh đẹp, giỏi giang, Trang Lou (Phạm Thu Trang, sinh năm 1995) là hot mom nổi tiếng của giới trẻ. Dù nổi tiếng nhưng cô nàng không ngại đăng những bức ảnh thời “trẻ trâu” của mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Trong quá khứ, hot mom sở hữu gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh với cặp má “bánh bao”.Dù có nhiều thay đổi nhưng nét đẹp tự nhiên của Trang Lou vẫn vậy. Salim hiện là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Hà Thành. Những bức ảnh ngày bé được chính Salim chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô nàng xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ Khi nói đến hotgirl thế hệ mới, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Bâu (Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 1999). Trong bức ảnh có thể thấy ngay từ khi còn nhỏ, Bâu đã sở hữu gương mặt tròn, đôi mắt to sáng rất đẹp. Ảnh: FBNV

