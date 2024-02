Dàn hot girl “người Việt mặt Tây” hút lượng theo dõi “khủng”

Mai Tây tên thật là Nguyễn Túy Xuân Mai, sinh năm 2000 là một trong những gương mặt đình đám của thế hệ hot girl 10X. Gái xinh nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhãn hàng thời trang vì có vẻ đẹp lai Tây ấn tượng dù là người Việt 100%. Ngoài làm mẫu ảnh, hot girl 10X còn tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc. Sở hữu vẻ đẹp xinh như búp bê, Mai Tây nhanh chóng trở thành gương mặt thời trang được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Trang Phạm biệt danh Xoài Non là một trong những gương mặt nổi trội trong thế hệ hot girl sinh năm 2002. Xoài Non thường xuyên bị nhầm là con lai nhờ vẻ đẹp độc đáo, lôi cuốn dù thuần Việt 100%. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với mũi cao dài, đôi mắt to, sâu và nụ cười duyên với màu tóc nâu vàng. Bên cạnh làm mẫu ảnh, Trang Phạm nàng còn khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng "bông hồng lai", ít ai biết rằng, Duyên Bkrong là người Việt Nam 100%. Nhờ vẻ đẹp khác biệt này, người đẹp Ê Đê nhiều lần rơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười". Cô là người mẫu ảnh, có nét giống với mỹ nhân nổi tiếng người Philippines - Marian Rivera. Hiện tại, cô sinh sống và hoạt động tại TPHCM. Tên tuổi của Duyên Bkrong trở nên thu hút hơn khi cô lựa chọn ghi danh tại hai cuộc thi nổi tiếng là "The New Mentor" và "Miss Universe Vietnam 2023". Ảnh: FBNV

