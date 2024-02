Dàn hot girl Gen Z tuổi rồng đẹp và đa tài

Nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhan sắc khả ái, gương mặt có đường nét hao hao ca sĩ IU (Hàn Quốc), Minh Tú (SN 2000) chia sẻ rằng cuộc sống của cô không có quá nhiều sự thay đổi bởi điều này. "Từ trước đến giờ mọi người đều biết mình qua phong cách khá bánh bèo, nữ tính. Mình luôn ưa chuộng những trang phục thời trang nhẹ nhàng, đơn giản nhưng phải thật tinh tế và thu hút ánh nhìn", hot girl 10x nói. Minh Tú từng lọt top 5 và giành được danh hiệu Miss Dạ hội trong cuộc thi "Nét đẹp Sinh viên 2019" của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Lan Nhi nổi bật với chiều cao như người mẫu catwalk 1m74 với nét đẹp dịu dàng, thanh thoát "gieo thương nhớ" cho người đối diện. Nữ sinh ĐH Quốc gia Hà Nội bén duyên với công việc người mẫu ảnh từ sớm và trưởng thành cùng với nghề này. Nhi từng lọt top 15 chung cuộc cuộc thi Nét đẹp Tràng An của TP. Hà Nội và giành giải "Người đẹp khả ái" cuộc thi Hoa khôi thanh lịch 2017. Ngọc Yến hiện đang là sinh viên năm 3 của ĐH Luật Hà Nội được mọi người chú ý đến qua những hình ảnh gương mặt khả ái, xinh xắn. Cô gái Hải Phòng hi vọng bản thân sẽ trở thành người thành công, tự tin, độc lập. Đối với Ngọc Yến, quãng thời gian theo học ở trường ĐH Luật mang đến cho cô những trải nghiệm đáng nhớ và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, Ngọc Yến mong muốn thử sức với ngành truyền thông. Nguyễn Hà Anh là nữ sinh 2000 thường được mọi người gọi với nickname Hà Him và dễ gây thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ nụ cười tươi và gương mặt sáng. Hà Him cho rằng trong thời đại mới, mỗi cô gái cần biết cách hoàn thiện bản thân về cả ngoại hình lẫn tri thức.

Nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhan sắc khả ái, gương mặt có đường nét hao hao ca sĩ IU (Hàn Quốc), Minh Tú (SN 2000) chia sẻ rằng cuộc sống của cô không có quá nhiều sự thay đổi bởi điều này. "Từ trước đến giờ mọi người đều biết mình qua phong cách khá bánh bèo, nữ tính. Mình luôn ưa chuộng những trang phục thời trang nhẹ nhàng, đơn giản nhưng phải thật tinh tế và thu hút ánh nhìn", hot girl 10x nói. Minh Tú từng lọt top 5 và giành được danh hiệu Miss Dạ hội trong cuộc thi "Nét đẹp Sinh viên 2019" của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Lan Nhi nổi bật với chiều cao như người mẫu catwalk 1m74 với nét đẹp dịu dàng, thanh thoát "gieo thương nhớ" cho người đối diện. Nữ sinh ĐH Quốc gia Hà Nội bén duyên với công việc người mẫu ảnh từ sớm và trưởng thành cùng với nghề này. Nhi từng lọt top 15 chung cuộc cuộc thi Nét đẹp Tràng An của TP. Hà Nội và giành giải "Người đẹp khả ái" cuộc thi Hoa khôi thanh lịch 2017. Ngọc Yến hiện đang là sinh viên năm 3 của ĐH Luật Hà Nội được mọi người chú ý đến qua những hình ảnh gương mặt khả ái, xinh xắn. Cô gái Hải Phòng hi vọng bản thân sẽ trở thành người thành công, tự tin, độc lập. Đối với Ngọc Yến, quãng thời gian theo học ở trường ĐH Luật mang đến cho cô những trải nghiệm đáng nhớ và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, Ngọc Yến mong muốn thử sức với ngành truyền thông. Nguyễn Hà Anh là nữ sinh 2000 thường được mọi người gọi với nickname Hà Him và dễ gây thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ nụ cười tươi và gương mặt sáng. Hà Him cho rằng trong thời đại mới, mỗi cô gái cần biết cách hoàn thiện bản thân về cả ngoại hình lẫn tri thức.