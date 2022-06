Dàn hot girl bị “dìm” nhan sắc ngay trên sóng Người ấy là ai

Hoàng Học là hot girl xuất hiện tại Người Ấy Là Ai mùa 4. Sở hữu gương mặt với đường nét "chuẩn chỉnh", cô nàng là nhân vật được netizen quan tâm. Tuy nhiên, trong tập 1, không khó để nhận ra cách trang điểm tông nude có phần nhạt nhòa đã làm nhan sắc của hot girl chuyển giới này bị "dìm" không hề nhẹ. Nếu so sánh với hình ảnh trên MXH có thể thấy sắc vóc của Hoàng Học trên truyền hình kém sắc hơn hẳn. Ngô Thùy Linh cũng là gái xinh gây chú ý khi tham gia làm nữ chính trong Người Ấy Là Ai 2022. Thế nhưng, khi lên sóng lối trang điểm thiếu kỹ càng đã làm lộ khuyết điểm ở phần mắt của nữ chính. Bên cạnh đó, kiểu tóc mái cũng bị netizen đánh giá là không phù hợp với Thùy Linh. Ngoài Thùy Linh và Hoàng Học, hot girl TikTok Hoàng Kim Chi cũng là gương mặt bị dìm nhan sắc không hề nhẹ tại Người Ấy Là Ai 2022. Trên sóng truyền hình, do kiểu makeup không phù hợp khiến Kim Chi có phần bị "đứng tuổi" hơn so với thường ngày. Làn da trắng và kiểu makeup ngọt ngào, chủ yếu nhấn vào đôi môi ở ngoài đời giúp Hoàng Kim Chi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Amandine cũng là một trong những nhan sắc gây tiếc nuối khi xuất hiện tại Người Ấy Là Ai mùa 4. Nàng thơ Pháp được cho là bị "dìm" nhan sắc với kiểu tóc cột cao không phù hợp với gương mặt của cô. Kiểu tóc cột cao được netizen khẳng định là không phù hợp với nữ chính Người Ấy Là Ai tập 5. Ảnh: Tổng hợp

