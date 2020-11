Dàn giáo viên hot girl nổi như cồn thời gian qua là ai?

Cao Thị Linh (sinh năm 1997) là nữ giáo viên xinh đẹp của trường Mầm non Diễn Lợi, Nghệ An. Thời gian qua, hình ảnh của Linh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô giáo xinh đẹp này tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non, Cao đẳng Nghệ An. Cô tâm sự việc trở thành giáo viên ban đầu do định hướng của gia đình. Tuy nhiên, đến hiện tại, Linh thấy mình chọn đúng nghề. Ngoài công việc của một cô giáo mầm non, Cao Thị Linh còn là giáo viên dạy bộ môn yoga. Nhờ tập yoga, Linh từ cô gái gầy gò, hay ốm vặt, bị bạn bè trêu chọc, trở thành người năng động, cơ thể dẻo dai, cân đối. Cô giáo Phạm Hương Trà (sinh năm 1999, Bắc Giang) bất ngờ nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng bởi nụ cười xinh tự nhiên, gương mặt khả ái.Cô giáo hot girl hiện là giáo viên tại một trường tiểu học. Trong dịp Trung Thu vừa rồi, Hương Trà đảm nhận vai trò "chị Hằng" để khuấy động không khí dịp lễ này tại trường học. Cuộc sống của cô giáo trẻ không có nhiều sự thay đổi khi bất ngờ trở nên nổi tiếng như vậy. Đa số bình luận để lại đều ngợi khen nhan sắc xinh xắn của Hương Trà. Năm nay, cộng đồng mạng lại xôn xao vì xuất hiện một cô giáo tiểu học xinh như hot girl khiến ai cũng phải chú ý trong ngày tựu trường. Cô giáo có tên là Lưu Thị Phương Thảo (quê gốc Thái Bình, lớn lên tại Hà Nội) Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô giáo Phương Thảo còn có bảng thành tích đáng nể trong quá trình giảng dạy như thi tuyển công chức và có điểm cao nhất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thảo thi giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất cấp quận,... Khác với những gì người ta vẫn nghĩ về một cô giáo, Lưu Thị Phương Thảo sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Bởi vậy mà dẫu chỉ là một giáo viên, cô nàng vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. Thảo hiện là giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội, ngoài ra còn là một mẫu ảnh, nữ gymer đình đám. Đỗ Thu Hà cũng được nhiều người gọi với danh xưng “cô giáo hot girl” bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt khả ái. Hiện tại, Thu Hà đang là giáo viên trường Tiểu học Đại Từ, Hà Nội. Tuy sở hữu nét dịu dàng, nữ tính song Thu Hà lại là kiểu con gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Nguyễn Thư Thanh (sinh năm 1994), hiện đang là giáo viên dạy mĩ thuật tại trường cấp 2 được mọi người nhận xét là có nhiều nét rất giống với diễn viên Phương Oanh – nữ chính bộ phim đình đám Quỳnh búp bê. Thư Thanh cho biết cô đang là giáo viên dạy mỹ thuật cấp 2, trước đây cô từng theo học thiết kế. Ngoài ra thời gian rảnh Thanh cũng làm thêm mẫu ảnh và một số công việc khác. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giáo viên Việt Nam đầu tiên lọt top 10 giáo viên toàn cầu, Cô giáo Hà Ánh Phượng - Nguồn: VTV24

Cao Thị Linh (sinh năm 1997) là nữ giáo viên xinh đẹp của trường Mầm non Diễn Lợi, Nghệ An. Thời gian qua, hình ảnh của Linh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô giáo xinh đẹp này tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non, Cao đẳng Nghệ An. Cô tâm sự việc trở thành giáo viên ban đầu do định hướng của gia đình. Tuy nhiên, đến hiện tại, Linh thấy mình chọn đúng nghề. Ngoài công việc của một cô giáo mầm non, Cao Thị Linh còn là giáo viên dạy bộ môn yoga. Nhờ tập yoga, Linh từ cô gái gầy gò, hay ốm vặt, bị bạn bè trêu chọc, trở thành người năng động, cơ thể dẻo dai, cân đối. Cô giáo Phạm Hương Trà (sinh năm 1999, Bắc Giang) bất ngờ nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng bởi nụ cười xinh tự nhiên, gương mặt khả ái. Cô giáo hot girl hiện là giáo viên tại một trường tiểu học. Trong dịp Trung Thu vừa rồi, Hương Trà đảm nhận vai trò "chị Hằng" để khuấy động không khí dịp lễ này tại trường học. Cuộc sống của cô giáo trẻ không có nhiều sự thay đổi khi bất ngờ trở nên nổi tiếng như vậy. Đa số bình luận để lại đều ngợi khen nhan sắc xinh xắn của Hương Trà. Năm nay, cộng đồng mạng lại xôn xao vì xuất hiện một cô giáo tiểu học xinh như hot girl khiến ai cũng phải chú ý trong ngày tựu trường. Cô giáo có tên là Lưu Thị Phương Thảo (quê gốc Thái Bình, lớn lên tại Hà Nội) Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô giáo Phương Thảo còn có bảng thành tích đáng nể trong quá trình giảng dạy như thi tuyển công chức và có điểm cao nhất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thảo thi giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất cấp quận,... Khác với những gì người ta vẫn nghĩ về một cô giáo, Lưu Thị Phương Thảo sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Bởi vậy mà dẫu chỉ là một giáo viên, cô nàng vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. Thảo hiện là giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội, ngoài ra còn là một mẫu ảnh, nữ gymer đình đám. Đỗ Thu Hà cũng được nhiều người gọi với danh xưng “cô giáo hot girl” bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt khả ái. Hiện tại, Thu Hà đang là giáo viên trường Tiểu học Đại Từ, Hà Nội. Tuy sở hữu nét dịu dàng, nữ tính song Thu Hà lại là kiểu con gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Nguyễn Thư Thanh (sinh năm 1994), hiện đang là giáo viên dạy mĩ thuật tại trường cấp 2 được mọi người nhận xét là có nhiều nét rất giống với diễn viên Phương Oanh – nữ chính bộ phim đình đám Quỳnh búp bê. Thư Thanh cho biết cô đang là giáo viên dạy mỹ thuật cấp 2, trước đây cô từng theo học thiết kế. Ngoài ra thời gian rảnh Thanh cũng làm thêm mẫu ảnh và một số công việc khác. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giáo viên Việt Nam đầu tiên lọt top 10 giáo viên toàn cầu, Cô giáo Hà Ánh Phượng - Nguồn: VTV24