Dàn diễn viên Mắt Biếc hội tụ, Trúc Anh photoshop "độ dáng"

Cách đây không lâu, loạt ảnh của diễn viên Trúc Anh phim Mắt Biếc gây chú ý vì vóc dáng tăng cân, phì nhiêu. Hot girl 9X tiết lộ tăng 8kg so với trước đây do thời điểm dịch ở nhà cô ăn uống nhiều và tạng người dễ tăng cân.Hot girl Trúc Anh từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách khiến sức khỏe thêm yếu đi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại thêm khó khăn. Diện mạo của 5 diễn viên thay cũng có ít nhiều thay đổi sau 4 năm, đặc biệt là ngoại hình của Trúc Anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Có thể thấy, so với cách đây khoảng 3 tuần, Trúc Anh nay đã thon gọn hơn nhiều. Cô diện trang phục áo croptop phối quần jeans suông và giày sneaker năng động. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng soi ra nữ diễn viên can thiệp photoshop để hack dáng. Cụ thể là phần cánh cửa phía sau Trúc Anh trở nên bất thường, cong méo và mờ hẳn. Có lẽ vì chưa tự tin với hình thể thừa cân của mình trước công chúng nên cô nàng chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng để body thon gọn hơn. Thế nhưng, bù lại, Trúc Anh vẫn giữ được nét đáng yêu với gương mặt "baby", đầy đặn. Bức ảnh mới khác của Trúc Anh cũng bị nghi có sự can thiệp của photoshop. Hình ảnh Trúc Anh với gương mặt tròn trịa và vóc dáng tăng cân mất kiểm soát cách đây không lâu. Hồi tháng 7, Trúc Anh cũng gây ngỡ ngàng với thân hình phát tướng, nặng nề. Cô để lộ bắp tay to, vai u, bụng to tướng, gương mặt tròn trịa cùng chiếc mũi nở. Điều này thậm chí khiến nhiều người nghi ngờ rằng người đẹp đang mang thai.

