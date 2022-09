Dàn bạn gái cũ "sao đội tuyển Việt Nam" Quang Hải giờ ra sao?

Nhật Lê là mối tình đầu của tiền vệ ngôi sao đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi sau hành trình dài yêu đương, do không còn tìm được tiếng nói chung. Sau khi chia tay Quang Hải, Nhật Lê tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống của mình. Bẵng đi một thời gian, cô đã quyết định làm lễ đính hôn với bạn trai mới. Chồng hiện tại của Nhật Lê được biết đến là một doanh nhân trẻ tài năng, thành đạt ở Đà Nẵng. Sau khi chia tay Nhật Lê, Nguyễn Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Sau một thời gian dài độc thân, Huyền My đã có bạn trai mới là nam diễn viên Anh Tú. Được biết, thời gian yêu quyết định về chung một nhà của bạn gái cũ Quang Hải và chồng hiện tại chỉ trong vòng 10 tháng. Cả hai nhận xét trông rất đẹp đôi và có tướng phu thê. Sau cuộc tình chóng vánh với "cô chủ tiệm nail" Huyền My, Quang Hải bị bắt gặp "tay trong tay" với một hot girl khác là Huỳnh Anh. Cô nàng này có gia thế khủng khi bố là chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Nha Trang. Huỳnh Anh và Quang Hải xuất hiện ở không ít các sự kiện lớn nhỏ. Thậm chí, cô nàng còn từng về nhà Quang Hải để ra mắt bố mẹ nam cầu thủ tại Đông Anh. Tuy nhiên, chuyện tình giữa Quang Hải và Huỳnh Anh cũng không duy trì được quá lâu. Mới đây, cô nàng sinh năm 1997 lộ có bạn trai mới và theo tìm hiểu đó là chàng TikToker có tên Vũ Phương. Hiện tại, Quang Hải đang trong mối quan hệ hẹn hò với bạn gái hot girl Chu Thanh Huyền. Mặc dù không công khai, trước khi Quang Hải sang trời Tây, "team qua đường" thường xuyên bắt trọn 1001 khoảnh khắc nam cầu thủ cùng bạn gái sánh đôi cùng trong trong các sự kiện. Thậm chí, cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình. Dù không ai chính thức lên tiếng xác nhận hay công khai nhưng nhất cử nhất động của Chu Thanh Huyền đều trở thành chủ đề quan tâm, bàn tán của dân mạng.

Nhật Lê là mối tình đầu của tiền vệ ngôi sao đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi sau hành trình dài yêu đương, do không còn tìm được tiếng nói chung. Sau khi chia tay Quang Hải, Nhật Lê tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống của mình. Bẵng đi một thời gian, cô đã quyết định làm lễ đính hôn với bạn trai mới. Chồng hiện tại của Nhật Lê được biết đến là một doanh nhân trẻ tài năng, thành đạt ở Đà Nẵng. Sau khi chia tay Nhật Lê, Nguyễn Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Sau một thời gian dài độc thân, Huyền My đã có bạn trai mới là nam diễn viên Anh Tú. Được biết, thời gian yêu quyết định về chung một nhà của bạn gái cũ Quang Hải và chồng hiện tại chỉ trong vòng 10 tháng. Cả hai nhận xét trông rất đẹp đôi và có tướng phu thê. Sau cuộc tình chóng vánh với "cô chủ tiệm nail" Huyền My, Quang Hải bị bắt gặp "tay trong tay" với một hot girl khác là Huỳnh Anh. Cô nàng này có gia thế khủng khi bố là chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Nha Trang. Huỳnh Anh và Quang Hải xuất hiện ở không ít các sự kiện lớn nhỏ. Thậm chí, cô nàng còn từng về nhà Quang Hải để ra mắt bố mẹ nam cầu thủ tại Đông Anh. Tuy nhiên, chuyện tình giữa Quang Hải và Huỳnh Anh cũng không duy trì được quá lâu. Mới đây, cô nàng sinh năm 1997 lộ có bạn trai mới và theo tìm hiểu đó là chàng TikToker có tên Vũ Phương. Hiện tại, Quang Hải đang trong mối quan hệ hẹn hò với bạn gái hot girl Chu Thanh Huyền. Mặc dù không công khai, trước khi Quang Hải sang trời Tây, "team qua đường" thường xuyên bắt trọn 1001 khoảnh khắc nam cầu thủ cùng bạn gái sánh đôi cùng trong trong các sự kiện. Thậm chí, cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình. Dù không ai chính thức lên tiếng xác nhận hay công khai nhưng nhất cử nhất động của Chu Thanh Huyền đều trở thành chủ đề quan tâm, bàn tán của dân mạng.