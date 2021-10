Đám cưới vùng cao gây sốt mạng, giản dị mà đẹp như mơ

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi truyền tay nhau những bức ảnh chụp lại tại đám cưới vùng cao. Khoảnh khắc đám cưới đẹp mắt này được các cư dân mạng đánh giá là đám cưới độc đáo, giản dị nhất từ trước đến nay. Đám cưới vùng cao này là của cô nàng Xuv Haam (tên thật là Hảng Thị Sú), người H'mông, hiện đang sống và làm du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ tại Lai Châu. Và chú rể là anh Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi), hiện đang làm nghề chụp ảnh. Được biết, anh Ngọc là người Sài Gòn. Hai con người ở hai đầu tổ quốc, có một đám cưới vùng cao dù tổ chức đơn giản nhưng vẫn thật lộng lẫy giữa vùng đồi núi khiến netizen hết sức trầm trồ. Theo chia sẻ, chàng trai nhiếp ảnh người Sài Gòn "say mê" cô gái vùng Tây Bắc bởi vẻ ngoài dễ thương, mộc mạc, chân thành và rất hiền lành. Bên cạnh đó, hai người còn có nhiều điểm chung như thích chụp ảnh, đi du lịch trải nghiệm và giúp đỡ bà con, cùng nhiều cái khác nữa. Được biết, cả hai quen nhau đã hơn 1 năm, vì khoảng cách địa lý, mối tình được duy trì chủ yếu bằng những cuộc gọi, rồi kể cho nhau nghe về cuộc sống xung quanh. Theo nhiều cư dân mạng nhận xét, may mắn là thời tiết xinh đẹp, bầu trời trong lành, quang đãng nên mọi thứ trở nên hoàn hảo, vừa vặn.Đám cưới đặc biệt này tuy không có rạp nhưng lại nổi bật giữa đất trời. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì bữa tiệc quá thú vị, dù giản dị nhưng lại độc đáo ở không gian rộng rãi, thoải mái, ngắm núi rừng xung quanh. Ngay sau khi những hình ảnh đám cưới được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đám cưới vùng cao xinh đẹp này đã nhận về hơn hàng chục ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận rôm rả. "Đẹp thật sự, nhìn mà ước ao, đây có lẽ chính là ưu điểm mà chỉ đám cưới vùng cao mới làm dược", "Chất quá các bác, nhìn mà mê mẩn, đúng kiểu trời đất chứng giám",...cư dân mạng bình luận. Chiếc váy cưới truyền thống cô gái mang được đặt may riêng của một người H'mông, có giá khoảng 4 triệu đồng. Chi phí để tổ chức đám cưới nay tất tần tật được cô dâu bật mí chỉ khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự Thật Đầy Nước Mắt Của Bộ Ảnh Cưới Của Cặp Đôi Lệch Đến 61 Tuổi Gây Xôn Xao - Nguồn: YAN News

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi truyền tay nhau những bức ảnh chụp lại tại đám cưới vùng cao. Khoảnh khắc đám cưới đẹp mắt này được các cư dân mạng đánh giá là đám cưới độc đáo, giản dị nhất từ trước đến nay. Đám cưới vùng cao này là của cô nàng Xuv Haam (tên thật là Hảng Thị Sú), người H'mông, hiện đang sống và làm du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ tại Lai Châu. Và chú rể là anh Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi), hiện đang làm nghề chụp ảnh. Được biết, anh Ngọc là người Sài Gòn. Hai con người ở hai đầu tổ quốc, có một đám cưới vùng cao dù tổ chức đơn giản nhưng vẫn thật lộng lẫy giữa vùng đồi núi khiến netizen hết sức trầm trồ. Theo chia sẻ, chàng trai nhiếp ảnh người Sài Gòn "say mê" cô gái vùng Tây Bắc bởi vẻ ngoài dễ thương, mộc mạc, chân thành và rất hiền lành. Bên cạnh đó, hai người còn có nhiều điểm chung như thích chụp ảnh, đi du lịch trải nghiệm và giúp đỡ bà con, cùng nhiều cái khác nữa. Được biết, cả hai quen nhau đã hơn 1 năm, vì khoảng cách địa lý, mối tình được duy trì chủ yếu bằng những cuộc gọi, rồi kể cho nhau nghe về cuộc sống xung quanh. Theo nhiều cư dân mạng nhận xét, may mắn là thời tiết xinh đẹp, bầu trời trong lành, quang đãng nên mọi thứ trở nên hoàn hảo, vừa vặn. Đám cưới đặc biệt này tuy không có rạp nhưng lại nổi bật giữa đất trời. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì bữa tiệc quá thú vị, dù giản dị nhưng lại độc đáo ở không gian rộng rãi, thoải mái, ngắm núi rừng xung quanh. Ngay sau khi những hình ảnh đám cưới được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đám cưới vùng cao xinh đẹp này đã nhận về hơn hàng chục ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận rôm rả. "Đẹp thật sự, nhìn mà ước ao, đây có lẽ chính là ưu điểm mà chỉ đám cưới vùng cao mới làm dược", "Chất quá các bác, nhìn mà mê mẩn, đúng kiểu trời đất chứng giám",...cư dân mạng bình luận. Chiếc váy cưới truyền thống cô gái mang được đặt may riêng của một người H'mông, có giá khoảng 4 triệu đồng. Chi phí để tổ chức đám cưới nay tất tần tật được cô dâu bật mí chỉ khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự Thật Đầy Nước Mắt Của Bộ Ảnh Cưới Của Cặp Đôi Lệch Đến 61 Tuổi Gây Xôn Xao - Nguồn: YAN News