Đám cưới của cặp đồng tính nam ở Nghệ An quen nhau qua Tiktok

Đầu năm 2020, Lương Văn Hà (Nghệ An) tình cờ quen anh Danh Quao (quê Bạc Liêu) qua mạng xã hội Tiktok, cũng ở trong cộng đồng LGBT. Những lần trò chuyện xuyên đêm về gia đình, về tình trạng của bản thân đã kéo 2 chàng trai với tâm hồn mong manh lại gần bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Văn Hà và Danh Quao quyết định vượt qua khoảng cách địa lý để được gần nhau. Cả 2 xin vào làm công nhân cho một công ty tại tỉnh Bình Dương với thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định đi tới hôn nhân. Lễ cưới cả cả 2 được tổ chức tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An - quê nhà của "cô dâu" Lương Văn Hà. Đây là đám cưới đặc biệt nhất của vùng quê miền núi Nghệ An. Điều hạnh phúc nhất đối với cặp đôi là cả 2 đều nhận được những lời chúc đến từ dân làng lối xóm. Khó khăn lớn nhất của anh Hà là làm thế nào để bố mẹ, gia đình chấp nhận. "Lúc đầu, bố mẹ cũng sốc, buồn khi biết tôi yêu nam giới. Tôi không giấu giếm điều đó mà thoải mái bộc lộ để bố mẹ quen dần."- Anh hà chia sẻ. Trong lễ cưới, bố mẹ anh Hà không giấu nổi sự xúc động trong ngày trọng đại của con trai. Cặp đôi chụp ảnh cùng bạn bè và mọi người trong lễ cưới. Ảnh cưới của cặp đôi trong trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Theo chia sẻ, thời gian yêu nhau, cả 2 thường giận nhau như cơm bữa, tính cả chuyện chia tay, xách va li bỏ đi. Nhưng chỉ một ngày sau, nhớ nhau không chịu nổi lại làm lành.

Đầu năm 2020, Lương Văn Hà (Nghệ An) tình cờ quen anh Danh Quao (quê Bạc Liêu) qua mạng xã hội Tiktok, cũng ở trong cộng đồng LGBT. Những lần trò chuyện xuyên đêm về gia đình, về tình trạng của bản thân đã kéo 2 chàng trai với tâm hồn mong manh lại gần bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Văn Hà và Danh Quao quyết định vượt qua khoảng cách địa lý để được gần nhau. Cả 2 xin vào làm công nhân cho một công ty tại tỉnh Bình Dương với thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định đi tới hôn nhân. Lễ cưới cả cả 2 được tổ chức tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An - quê nhà của "cô dâu" Lương Văn Hà. Đây là đám cưới đặc biệt nhất của vùng quê miền núi Nghệ An. Điều hạnh phúc nhất đối với cặp đôi là cả 2 đều nhận được những lời chúc đến từ dân làng lối xóm. Khó khăn lớn nhất của anh Hà là làm thế nào để bố mẹ, gia đình chấp nhận. "Lúc đầu, bố mẹ cũng sốc, buồn khi biết tôi yêu nam giới. Tôi không giấu giếm điều đó mà thoải mái bộc lộ để bố mẹ quen dần."- Anh hà chia sẻ. Trong lễ cưới, bố mẹ anh Hà không giấu nổi sự xúc động trong ngày trọng đại của con trai. Cặp đôi chụp ảnh cùng bạn bè và mọi người trong lễ cưới. Ảnh cưới của cặp đôi trong trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Theo chia sẻ, thời gian yêu nhau, cả 2 thường giận nhau như cơm bữa, tính cả chuyện chia tay, xách va li bỏ đi. Nhưng chỉ một ngày sau, nhớ nhau không chịu nổi lại làm lành.