Cựu tiếp viên hàng không lộ ảnh chăm con mọn hết hồn nhan sắc

Trên story Facebook, cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ tình huống chăm con mọn. Trong ảnh, hot girl hàng không ăn vận giản dị với chiếc váy chấm bi, túm tóc gọn gàng... chuẩn mẹ bỉm sữa đang ru con ngủ. Điều khiến dân mạng quan tâm nhất là gương mặt trắng xóa của Vũ Ngọc Châm lúc bế con. Ai nấy bày tỏ "hết hồn hết vía", tò mò không biết phản ứng của cậu nhóc khi mở mắt mà trông thấy mẹ như vậy sẽ thế nào? Đính kèm ảnh với gương mặt "bất ổn", hot mom cũng bày tỏ sự quan ngại: "Đùa chứ, vừa tẩy da chết, đắp mặt nạ trắng xóa thì ông con khóc. Đèn thì tối, chỉ sợ nó mở mắt nhìn thấy bà bô nó khóc to hơn thôi". Chứng kiến Ngọc Châm chăm con, nhiều người bày tỏ đồng cảm bởi cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Vũ Ngọc Châm nổi lên từ chương trình Đồng Hành Cùng World Cup 2014. Cô cũng từng gây chú ý khi tham gia vào MV Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng M-TP. Năm 2017, Ngọc Châm hâm nóng tên tuổi khi đăng ký tham gia vào The Look 2017, giành ngôi vị Quán quân khi vào team của Kỳ Duyên. Năm 2018, cô là nữ chính của Người Ấy Là Ai tập 9. Tại đây, Ngọc Châm quyết định nên đôi với chàng tiếp viên hàng không tên Mạnh Tuấn. Tuy nhiên sau đó, cả 2 tuyên bố chỉ là bạn. Tháng 12/2020, Vũ Ngọc Châm kết hôn. Chồng cô sinh năm 1988, là giám đốc một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội. Vợ chồng Vũ Ngọc Châm đã có một cậu con trai vừa tròn 1 tuổi. Hiện hot girl đang mang thai lần hai được 29 tuần.

