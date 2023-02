“Cười ra nước mắt” với hội chị em đam mê sống ảo với hoa

Những ngày vừa qua mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh các con đường hoa đã nở rực rỡ. Cũng từ đó có không ít tình huống “dở khóc dở cười” ra đời từ cách tạo dáng, trang phục chụp ảnh,... đến các sự cố khi chụp ảnh sống ảo có 1-0-2. Để có được những bức ảnh để đời nhiều người không tiếc tiền thuê áo dài, makeup, thợ ảnh rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi đến nơi thì đâu đâu cũng đông nghịt toàn người là người. Để khắc phục điều này một số người còn tâm huyết đến nỗi mang theo cả ghế, thang để không bị dính ai đó vào bức ảnh. Thậm chí, có chị em còn không tiếc trèo hẳn lên cây hay hàng rào bảo vệ cây để đến gần hơn với những bông hoa rực rỡ. Có cô gái còn sẵn sàng trèo lên hàng rào cao chót vót chỉ để có được bức hình đẹp. Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng ngồi vắt vẻo trên hàng rào sắt mới đây cũng được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Có lẽ vì đặc trưng của loài hoa sưa mọc tít trên ngọn cao nên nếu chỉ đứng dưới đất sẽ không thể bắt được các khoảnh khắc bên những bông hoa. Do đó, cô gái này đã chấp nhận hi sinh bản thân vì nghệ thuật. Tuy nhiên, hậu trường chụp ảnh của hội chị em đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng họ đã bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư cho bộ ảnh này nên việc “lăn xả” để chụp ảnh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng ai cũng yêu cái đẹp, việc muốn có ảnh với những dàn hoa rực rỡ thì không ai cấm nhưng cũng nên tiết chế cho phù hợp hơn. Việc leo tường, trèo cây ngồi vắt vẻo như vậy không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không may bị ngã. Đã có không ít trường hợp vì mải chụp ảnh "cúng phây" mà gây ra những hậu quả đáng tiếc. Trước đó, mạng xã hội cũng bức xúc chia sẻ hình ảnh cô gái tạo dáng kém duyên khi chụp ảnh với cúc họa mi. Cụ thể, một cô gái trẻ đã nằm đè lên luống hoa cúc họa mi để tạo dáng, trong khi cô bạn còn lại thì giơ điện thoại lên để chụp ảnh cho bạn mình. Điều khiến mọi người càng bức xúc hơn chính là sự kém duyên của hai người này đã khiến cho những bông hoa đang khoe sắc gãy rạp xuống và bị dập nát tới tả tơi.

Những ngày vừa qua mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh các con đường hoa đã nở rực rỡ. Cũng từ đó có không ít tình huống “dở khóc dở cười” ra đời từ cách tạo dáng, trang phục chụp ảnh,... đến các sự cố khi chụp ảnh sống ảo có 1-0-2. Để có được những bức ảnh để đời nhiều người không tiếc tiền thuê áo dài, makeup, thợ ảnh rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi đến nơi thì đâu đâu cũng đông nghịt toàn người là người. Để khắc phục điều này một số người còn tâm huyết đến nỗi mang theo cả ghế, thang để không bị dính ai đó vào bức ảnh. Thậm chí, có chị em còn không tiếc trèo hẳn lên cây hay hàng rào bảo vệ cây để đến gần hơn với những bông hoa rực rỡ. Có cô gái còn sẵn sàng trèo lên hàng rào cao chót vót chỉ để có được bức hình đẹp. Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng ngồi vắt vẻo trên hàng rào sắt mới đây cũng được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Có lẽ vì đặc trưng của loài hoa sưa mọc tít trên ngọn cao nên nếu chỉ đứng dưới đất sẽ không thể bắt được các khoảnh khắc bên những bông hoa. Do đó, cô gái này đã chấp nhận hi sinh bản thân vì nghệ thuật. Tuy nhiên, hậu trường chụp ảnh của hội chị em đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng họ đã bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư cho bộ ảnh này nên việc “lăn xả” để chụp ảnh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng ai cũng yêu cái đẹp, việc muốn có ảnh với những dàn hoa rực rỡ thì không ai cấm nhưng cũng nên tiết chế cho phù hợp hơn. Việc leo tường, trèo cây ngồi vắt vẻo như vậy không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không may bị ngã. Đã có không ít trường hợp vì mải chụp ảnh "cúng phây" mà gây ra những hậu quả đáng tiếc. Trước đó, mạng xã hội cũng bức xúc chia sẻ hình ảnh cô gái tạo dáng kém duyên khi chụp ảnh với cúc họa mi. Cụ thể, một cô gái trẻ đã nằm đè lên luống hoa cúc họa mi để tạo dáng, trong khi cô bạn còn lại thì giơ điện thoại lên để chụp ảnh cho bạn mình. Điều khiến mọi người càng bức xúc hơn chính là sự kém duyên của hai người này đã khiến cho những bông hoa đang khoe sắc gãy rạp xuống và bị dập nát tới tả tơi.