3 năm vướng vào lưới tình, bạn gái Đoàn Văn Hậu thay đổi sao?

Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô được biết đến nhiều khi lọt top Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đặc biệt là bạn gái Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-56-89cm. Đặc biệt, Doãn Hải My còn được biết đến nhiều hơn nữa khi chuyện tình cảm giữa cô và cầu thủ Đoàn Văn Hậu rộ lên từ cuối năm 2020. Đến giữa tháng 8/2022, cặp đôi mới chính thức công khai yêu nhau. Hiện tại, khi đã bên nhau gần 3 năm, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu không ngại chia sẻ hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Cả hai vừa có chuyến thăm Sa Pa. Doãn Hải My khoe đôi chân thon dài giữa thời tiết giá rét miền Bắc. Trên trang cá nhân, Văn Hậu cũng chia sẻ hình ảnh chinh phục đỉnh Fansipan. Người hâm mộ có thể đoán được nam cầu thủ chính là người chụp hình cho bạn gái và ngược lại. Doãn Hải My cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini đen họa tiết, khoe body nóng bỏng tại bể bơi. Bên cạnh đó, một số khán giả còn chú ý đến sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong bức hình. Doãn Hải My ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Cô không ngại để mặt mộc, khoe làn da căng bóng mỗi khi ra đường. Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam thường xuyên khoe dáng trong những chuyến du lịch cùng bạn bè, người yêu. Thế mạnh của Doãn Hải My là vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp. Những hình ảnh xinh đẹp của Doãn Hải My trong chuyến du lịch Thái Lan được nhiều người khen ngợi. Đoàn Văn Hậu cũng rất chăm chỉ khen ngợi bạn gái phía dưới mỗi bức hình. Dù là người nổi tiếng, được chú ý nhưng Doãn Hải My thường xuyên khoe ảnh đời thường không trang điểm. Nhan sắc của cô vô cùng ngọt ngào, dịu dàng thu hút mọi người.

Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô được biết đến nhiều khi lọt top Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đặc biệt là bạn gái Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-56-89cm. Đặc biệt, Doãn Hải My còn được biết đến nhiều hơn nữa khi chuyện tình cảm giữa cô và cầu thủ Đoàn Văn Hậu rộ lên từ cuối năm 2020. Đến giữa tháng 8/2022, cặp đôi mới chính thức công khai yêu nhau. Hiện tại, khi đã bên nhau gần 3 năm, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu không ngại chia sẻ hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Cả hai vừa có chuyến thăm Sa Pa. Doãn Hải My khoe đôi chân thon dài giữa thời tiết giá rét miền Bắc. Trên trang cá nhân, Văn Hậu cũng chia sẻ hình ảnh chinh phục đỉnh Fansipan. Người hâm mộ có thể đoán được nam cầu thủ chính là người chụp hình cho bạn gái và ngược lại. Doãn Hải My cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini đen họa tiết, khoe body nóng bỏng tại bể bơi. Bên cạnh đó, một số khán giả còn chú ý đến sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong bức hình. Doãn Hải My ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Cô không ngại để mặt mộc, khoe làn da căng bóng mỗi khi ra đường. Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam thường xuyên khoe dáng trong những chuyến du lịch cùng bạn bè, người yêu. Thế mạnh của Doãn Hải My là vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp. Những hình ảnh xinh đẹp của Doãn Hải My trong chuyến du lịch Thái Lan được nhiều người khen ngợi. Đoàn Văn Hậu cũng rất chăm chỉ khen ngợi bạn gái phía dưới mỗi bức hình. Dù là người nổi tiếng, được chú ý nhưng Doãn Hải My thường xuyên khoe ảnh đời thường không trang điểm. Nhan sắc của cô vô cùng ngọt ngào, dịu dàng thu hút mọi người.