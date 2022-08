“Cười ra nước mắt” bữa ăn gia đình khi quên bật nút nồi cơm

Khi nấu một bữa ăn, so với việc sơ chế đồ ăn, nấu ăn, rửa bát… thì cắm cơm có lẽ là “thao tác” đơn giản nhất. Chỉ cần cho gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, thêm nước, cắm điện và bật nút cook của nồi cơm là có thể yên tâm ngồi chờ cơm chín. Tuy dễ là vậy, thế nhưng không ít người thường xuyên quên bước bật nút nồi cơm sau khi cắm điện. Trên MXH có nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra trong các bữa ăn gia đình chỉ vì “đầu bếp tại gia” không may quên ấn nút khi nấu cơm. Bữa cơm vốn phải là khoảng thời gian vui vẻ nhưng vì sự cố này mà rất có thể, thứ bạn phải đối mặt sẽ là bầu không khí căng thẳng, có thể sẽ thành thảm họa. Hình ảnh bữa cơm được dọn lên với đầy đủ các món ăn ngon trông bắt mắt và ngon miệng. Tuy nhiên khi nhìn đến nồi cơm ai cũng phải câm nín bởi nồi còn nguyên nước. Đồ ăn đã được nấu xong và dọn ra đầy đủ, thế mà bữa cơm vẫn chưa thể bắt đầu chỉ vì thiếu mất "nguyên liệu" cơm. Bữa ăn hôm nay sao lại quá, có rau, có thịt nhưng lại thiếu mất... cơm. Bên cạnh mâm cơm tương đối thịnh soạn là một nồi "gạo ngâm nước" siêu to khổng lồ. Ngạc nhiên chưa... tưởng mở nắp nồi ra là có đủ cơm ngon canh ngọt, ai dè sắp sửa có bữa cơm chan đầy nước mắt rồi. Chờ mãi mới đến giờ ăn cơm nhưng có vẻ như bữa cơm hôm nay sẽ tốn thêm kha khá thời gian vì phải chờ cơm chín. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

Khi nấu một bữa ăn, so với việc sơ chế đồ ăn, nấu ăn, rửa bát… thì cắm cơm có lẽ là “thao tác” đơn giản nhất. Chỉ cần cho gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, thêm nước, cắm điện và bật nút cook của nồi cơm là có thể yên tâm ngồi chờ cơm chín. Tuy dễ là vậy, thế nhưng không ít người thường xuyên quên bước bật nút nồi cơm sau khi cắm điện. Trên MXH có nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra trong các bữa ăn gia đình chỉ vì “đầu bếp tại gia” không may quên ấn nút khi nấu cơm . Bữa cơm vốn phải là khoảng thời gian vui vẻ nhưng vì sự cố này mà rất có thể, thứ bạn phải đối mặt sẽ là bầu không khí căng thẳng, có thể sẽ thành thảm họa. Hình ảnh bữa cơm được dọn lên với đầy đủ các món ăn ngon trông bắt mắt và ngon miệng. Tuy nhiên khi nhìn đến nồi cơm ai cũng phải câm nín bởi nồi còn nguyên nước. Đồ ăn đã được nấu xong và dọn ra đầy đủ, thế mà bữa cơm vẫn chưa thể bắt đầu chỉ vì thiếu mất "nguyên liệu" cơm. Bữa ăn hôm nay sao lại quá, có rau, có thịt nhưng lại thiếu mất... cơm. Bên cạnh mâm cơm tương đối thịnh soạn là một nồi "gạo ngâm nước" siêu to khổng lồ. Ngạc nhiên chưa... tưởng mở nắp nồi ra là có đủ cơm ngon canh ngọt, ai dè sắp sửa có bữa cơm chan đầy nước mắt rồi. Chờ mãi mới đến giờ ăn cơm nhưng có vẻ như bữa cơm hôm nay sẽ tốn thêm kha khá thời gian vì phải chờ cơm chín. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News