Cụm camera siêu hài hước, iPhone 11 Pro khiến dân mạng cười "ná thở"

Rạng sáng 11/9, loạt sản phẩm iPhone 2019 chính thức được ra mắt với tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Cụm camera của iPhone 11 pro trở nên "chật chội" khi có thêm ống kính góc rộng và ống siêu rộng. Nhiều người hài hước so sánh bộ 3 camera iPhone 11 "siêu to khổng lồ" này chẳng khác gì chiếc máy cạo râu, chỉ thiếu 3 lưỡi dao nhỏ mà thôi. 3 camera này cũng khiến CĐM nhớ ngay đến món đồ chơi ma thuật spinner. Bức ảnh chế iPhone 11 với đủ loại bếp từ, bếp hồng ngoại được nhiều CĐM "thả like". Từ hình ảnh iPhone 11 sang chảnh với 3 camera siêu khủng, qua tay CĐM lại không khác gì bếp than tổ ong quen thuộc của người Việt. Ngay từ trước khi ra mắt, cụm 3 camera là niềm tự hào của Apple. Tuy nhiên với tín đồ công nghệ, trông chúng không khác gì khẩu súng tên lửa trên phim. Cụm camera của Apple khiến nhiều game thủ nghĩ ngay tới vị tướng Master Yi trong Liên Minh Huyền Thoại. Xu hướng "nhét" camera của Apple khiến nhiều dân mạng dự đoán những chiếc iPhone trong tương lai sẽ là nỗi ám ảnh với người mắc chứng sợ lỗ.

Rạng sáng 11/9, loạt sản phẩm iPhone 2019 chính thức được ra mắt với tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Cụm camera của iPhone 11 pro trở nên "chật chội" khi có thêm ống kính góc rộng và ống siêu rộng. Nhiều người hài hước so sánh bộ 3 camera iPhone 11 "siêu to khổng lồ" này chẳng khác gì chiếc máy cạo râu, chỉ thiếu 3 lưỡi dao nhỏ mà thôi. 3 camera này cũng khiến CĐM nhớ ngay đến món đồ chơi ma thuật spinner. Bức ảnh chế iPhone 11 với đủ loại bếp từ, bếp hồng ngoại được nhiều CĐM "thả like". Từ hình ảnh iPhone 11 sang chảnh với 3 camera siêu khủng, qua tay CĐM lại không khác gì bếp than tổ ong quen thuộc của người Việt. Ngay từ trước khi ra mắt, cụm 3 camera là niềm tự hào của Apple. Tuy nhiên với tín đồ công nghệ, trông chúng không khác gì khẩu súng tên lửa trên phim. Cụm camera của Apple khiến nhiều game thủ nghĩ ngay tới vị tướng Master Yi trong Liên Minh Huyền Thoại. Xu hướng "nhét" camera của Apple khiến nhiều dân mạng dự đoán những chiếc iPhone trong tương lai sẽ là nỗi ám ảnh với người mắc chứng sợ lỗ.