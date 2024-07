Con gái Quyền Linh diện đầm ôm tôn thân hình tuổi 18

Xuất hiện trong một buổi triễn lãm hội họa trưng bày một số tác phẩm của mình, con gái MC Quyền Linh là Lọ Lem đã diện đồ chững chạc, trưởng thành Con gái Quyền Linh được khen sắc vóc nổi bật nhờ mẫu đầm lụa xanh, kết hợp cùng guốc cao gót. Trang phục giúp ái nữ 18 tuổi nhà Quyền Linh khoe làn da trắng, đường cong mềm mại. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lọ Lem tích cực diện những thiết kế tôn vóc dáng. Mẫu váy của Lọ Lem bắt xu hướng đồ lụa đang thịnh hành. Dù kén dáng, kiểu mốt được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Trước đó trong buổi lễ mừng tốt nghiệp THPT, con gái đầu lòng của Quyền Linh cũng chọn đầm ôm sát đường cong để tôn chiều cao hơn 1,7 m, tạo phong cách sang trọng. Trong một lần dự tiệc sinh nhật của bạn thân, tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' khoe sắc vóc nổi bật với mẫu váy yếm ôm eo. So với các bạn cùng trang lứa, Lọ Lem thường diện những kiểu váy dài nền nã, thanh lịch. Lọ Lem hiện có 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 400 nghìn người theo dõi trên Facebook và hơn 300 nghìn người theo dõi trên Instagram. Lọ Lem xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí, được nhiều nhãn hàng yêu thích. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ái nữ nhà Quyền Linh thông báo trúng tuyển tại University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật London). Lọ Lem cho biết chưa có ý định tham gia showbiz mà tập trung việc học.

