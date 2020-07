Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều gây sốt trong khu cách ly COVID

Đào Lan Phương từng tham gia giải Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Cô nàng này được biết đến là con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khi kết hôn với doanh nhân Sammy Hoàng. Mặc dù gần như rút khỏi showbiz nhưng Đào Lan Phương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm. Trên trang cá nhân cách đây không lâu, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều đăng ảnh có mặt tại sân bay về Việt Nam công tác, kết hợp thăm hỏi người thân. Do trở về từ Mỹ nên Lan Phương phải thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Hiện tại cô đang cách ly ở một binh đoàn cách Hà Nội 15km và tuân thủ theo quy định chung đối với những người nhập cảnh mùa dịch bệnh COVID-19. Thời gian đầu mới đến khu cách ly, do vừa trải qua chuyến bay dài nên con dâu tỷ phú Hoàng Kiều có ảnh hưởng đôi chút vì lệch múi giờ. Tuy nhiên sau đó, Đào Lan Phương đã thích nghi khá nhanh và cảm thấy rất thoải mái với nếp sống hiện tại. Cũng theo Lan Phương, chuyện liên lạc với chồng con ở Mỹ của cô cũng không gặp bất tiện hay trở ngại gì, bởi trong khu cách ly có mạng wifi miễn phí cho mọi người. Ngoài yêu cầu kiểm tra thân nhiệt hàng ngày và quy định về việc không được rời khỏi khu cách ly, Đào Lan Phương nhận được chế độ chăm sóc chu đáo. Thậm chí, Lan Phương còn cho biết thêm, binh đoàn nơi cô thực hiện cách ly rất nhiệt tình, chế độ chăm sóc tốt tới mức cựu người đẹp này tăng 2 kg. Cụ thể, người đẹp quê gốc Bắc Ninh chia sẻ: "Binh đoàn chăm sóc rất nhiệt tình, dễ thương vô cùng. Chế độ chăm sóc rất tốt, tốt tới mức tôi lên 2kg đây này, trong khi trước khi về nước, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ giảm được khoảng 2 cân trong thời gian cách ly. Ai dè lại ngược lại chứ". Ở Mỹ, Đào Lan Phương có cuộc sống sung túc với điều kiện sinh hoạt thượng lưu. Tuy nhiên dù ở đâu, cô luôn được nhiều người quý mến vì tính cách khiêm tốn, thân thiện. Lần này về Việt Nam, Đào Lan Phương sẽ giải quyết một số công việc riêng tại TPHCM, sau đó sẽ đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc, về quê Bắc Ninh rồi trở lại Hà Nội để về Mỹ. Mời quý độc giả xem video: Tin tức dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) sáng 21/7: Thêm 12 ca mắc Covid-19 từ Nga - Nguồn: VTC1

Đào Lan Phương từng tham gia giải Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Cô nàng này được biết đến là con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khi kết hôn với doanh nhân Sammy Hoàng. Mặc dù gần như rút khỏi showbiz nhưng Đào Lan Phương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm. Trên trang cá nhân cách đây không lâu, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều đăng ảnh có mặt tại sân bay về Việt Nam công tác, kết hợp thăm hỏi người thân. Do trở về từ Mỹ nên Lan Phương phải thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Hiện tại cô đang cách ly ở một binh đoàn cách Hà Nội 15km và tuân thủ theo quy định chung đối với những người nhập cảnh mùa dịch bệnh COVID-19. Thời gian đầu mới đến khu cách ly, do vừa trải qua chuyến bay dài nên con dâu tỷ phú Hoàng Kiều có ảnh hưởng đôi chút vì lệch múi giờ. Tuy nhiên sau đó, Đào Lan Phương đã thích nghi khá nhanh và cảm thấy rất thoải mái với nếp sống hiện tại. Cũng theo Lan Phương, chuyện liên lạc với chồng con ở Mỹ của cô cũng không gặp bất tiện hay trở ngại gì, bởi trong khu cách ly có mạng wifi miễn phí cho mọi người. Ngoài yêu cầu kiểm tra thân nhiệt hàng ngày và quy định về việc không được rời khỏi khu cách ly, Đào Lan Phương nhận được chế độ chăm sóc chu đáo. Thậm chí, Lan Phương còn cho biết thêm, binh đoàn nơi cô thực hiện cách ly rất nhiệt tình, chế độ chăm sóc tốt tới mức cựu người đẹp này tăng 2 kg. Cụ thể, người đẹp quê gốc Bắc Ninh chia sẻ: "Binh đoàn chăm sóc rất nhiệt tình, dễ thương vô cùng. Chế độ chăm sóc rất tốt, tốt tới mức tôi lên 2kg đây này, trong khi trước khi về nước, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ giảm được khoảng 2 cân trong thời gian cách ly. Ai dè lại ngược lại chứ". Ở Mỹ, Đào Lan Phương có cuộc sống sung túc với điều kiện sinh hoạt thượng lưu. Tuy nhiên dù ở đâu, cô luôn được nhiều người quý mến vì tính cách khiêm tốn, thân thiện. Lần này về Việt Nam, Đào Lan Phương sẽ giải quyết một số công việc riêng tại TPHCM, sau đó sẽ đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc, về quê Bắc Ninh rồi trở lại Hà Nội để về Mỹ. Mời quý độc giả xem video: Tin tức dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) sáng 21/7: Thêm 12 ca mắc Covid-19 từ Nga - Nguồn: VTC1