Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ điều bất ngờ khi Tết về

Đào Lan Phương từng là siêu mẫu nhưng khi sự nghiệp đang đỉnh cao, người đẹp quê Bắc Ninh đã quyết định giải nghệ, kết hôn với doanh nhân Sammy Hoàng. Cuộc hôn nhân của Đào Lan Phương khiến cả người trong giới lẫn khán giả tò mò bởi thân thế con trai – con dâu nhà tỷ phú Hoàng Kiều. Mặc dù vậy, từ lúc yêu cho tới khi cưới và cả sau này, cả hai luôn kín tiếng. Qua cách cựu chân dài trò chuyện, tự hào khi nhắc đến chồng, có thể thấy cô thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mới đây, Đào Lan Phương cho biết, dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng đại gia đình cô luôn có thói quen sum họp đông đủ các thành viên vào dịp lễ Tết như truyền thống người Việt. Bà mẹ hai con thích không khí rộn ràng dịp Tết, được đi chợ mua thực phẩm, bánh mứt hay chuẩn bị các nghi thức cúng lễ ngày Tết, được tự tay tu sửa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết, được quây quần bên gia đình, chuyện trò về những dự định năm mới. Vào ngày đầu năm, đại gia đình sẽ cùng tập trung, gửi nhau những lời chúc Tết, lì xì cho con cháu. Đào Lan Phương hào hứng tiết lộ: "Tôi may mắn đến tận tuổi này vẫn được bố chồng và cả nhà lì xì cho". Bên cạnh đó, người đẹp 8X dí dỏm bật mí, bản thân là người lì xì đầu năm cho ông xã. "Đó là niềm vui của chúng tôi mỗi dịp Tết đến xuân về", con dâu tỷ phú Hoàng Kiều bày tỏ. Với Đào Lan Phương, lì xì là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ý nghĩa của việc lì xì mừng tuổi không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ mà nó còn là lời chúc may mắn đến người nhận. "Quà mình nhận được không bằng cách mình được tặng. Khi cảm nhận được sự chân thành và cái lòng của đối phương, đó là món quà quý nhất đối với tôi", Đào Lan Phương khẳng định. Tuy nhiên, số tiền lì xì cần tùy vào tình hình thực tế và kinh tế của mỗi người. Đừng tạo áp lực hay khiến mình phải mệt mỏi khi nghĩ đến số tiền phải bỏ ra. "Nếu đủ khả năng hãy lì xì. Đừng để chuyện tiền bạc chi phối ý nghĩa vốn dĩ tốt đẹp ấy", bà mẹ hai con khẳng định. Người đẹp quê Bắc Ninh cho hay cô thích diện những bộ trang phục truyền thống theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch để đi chùa, làm từ thiện và du xuân cùng gia đình. Nhìn lại những thành tựu trong năm 2023, Đào Lan Phương tự hào khi bộ phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng do vợ chồng chị đầu tư có doanh thu vượt 100 tỷ đồng và được đón nhận cả ở Việt Nam lẫn Mỹ.

