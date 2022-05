"Con cưng" thất trận,"người đàn bà thép" của U23 Thái Lan ngấn lệ

U23 Thái Lan có trận mở màn thảm họa trước U23 Malaysia trong ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Dù dẫn trước đối thủ nhưng do chiếc thẻ đỏ trực tiếp tai hại của Jonathan đã phá hủy mọi tính toán của HLV Polking. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, NHM bóng đá còn chú ý tới U23 Thái Lan khi họ có 1 nữ trưởng đoàn không chỉ quyền lực mà còn vô cùng giàu có, đó là bà Nualphan Lamsam (Madam Pang). Giống như mọi khi, mỗi lần các đội tuyển bóng đá nam Thái Lan thi đấu, Madam Pang thường xuyên xuất hiện. Người phụ nữ tỷ phú này không ngồi ở vị trí khán đài như mọi quan chức, thay vào đó bà lại ngồi trong cabin huấn luyện để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ "con cưng" và tại môn bóng đá nam SEA Games 31 này cũng không ngoại lệ. Sau thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia trong ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, Madam Pang đã có những chia sẻ về quan điểm của mình cũng như không khí tại SVĐ Thiên Trường. Cụ thể nói về không khí sân SEA Games 31 tại SVĐ Thiên Trường, Madam Pang cho hay: "Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy CĐV Việt Nam trên khán đài hôm nay. Tôi đã có 16 năm làm bóng đá và phải nói rất thích không khí ở đây. Tôi cảm ơn Việt Nam đã đăng cai giải đấu lần này". Nói về trận đấu, Madam Pang bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà phải chơi thiếu người trong hiệp 2. "Thẻ đỏ của Jonathan Khemdee là điều đáng buồn, nhưng đó cũng là kinh nghiệm cho chúng tôi ở chặng đường sắp tới. Tất nhiên, đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng, nhưng những mối quan hệ, sự đoàn kết sau trận đấu cũng quan trọng" Về chiếc thẻ đỏ của cầu thủ số 4 Jonathan Khemdee, bà Nualphan Lamsam cho biết cầu thủ này đã rất khó chịu và khóc. Tuy nhiên, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho biết đây sẽ là kinh nghiệm cho đội và do đó chúng tôi vẫn phải chiến đấu trong ba trận đấu nữa. Nữ tỉ phú cũng bày tỏ xin lỗi fan Thái Lan vì toàn đội đã không thể lấy được 3 điểm dù có dẫn trước. Về các trận đấu sắp tới, bà cho biết các đối thủ trong bảng B đều chơi tốt do đó đội bóng đá nam SEA Games của Thái Lan sẽ gặp không ít khó khăn. “Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho Thái Lan khi đấu với Singapore, Lào và cả Campuchia. Mỗi trận đấu sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì các đội này đang dần có sự tiến bộ” bà Nualphan chia sẻ. Sau thất bại của đội bóng con cưng, Madam Pang trực tiếp nán lại nơi có những CĐV Thái Lan, người đàn bà thép này đã ngấn lệ, tiếc cho những gì đã xảy ra với U23 Thái Lan. Dù mạnh mẽ và quyền uy nhưng nữ tỷ phú người Thái Lan cũng có góc yếu đuối.

U23 Thái Lan có trận mở màn thảm họa trước U23 Malaysia trong ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Dù dẫn trước đối thủ nhưng do chiếc thẻ đỏ trực tiếp tai hại của Jonathan đã phá hủy mọi tính toán của HLV Polking. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, NHM bóng đá còn chú ý tới U23 Thái Lan khi họ có 1 nữ trưởng đoàn không chỉ quyền lực mà còn vô cùng giàu có, đó là bà Nualphan Lamsam (Madam Pang). Giống như mọi khi, mỗi lần các đội tuyển bóng đá nam Thái Lan thi đấu, Madam Pang thường xuyên xuất hiện. Người phụ nữ tỷ phú này không ngồi ở vị trí khán đài như mọi quan chức, thay vào đó bà lại ngồi trong cabin huấn luyện để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ "con cưng" và tại môn bóng đá nam SEA Games 31 này cũng không ngoại lệ. Sau thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia trong ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, Madam Pang đã có những chia sẻ về quan điểm của mình cũng như không khí tại SVĐ Thiên Trường. Cụ thể nói về không khí sân SEA Games 31 tại SVĐ Thiên Trường, Madam Pang cho hay: "Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy CĐV Việt Nam trên khán đài hôm nay. Tôi đã có 16 năm làm bóng đá và phải nói rất thích không khí ở đây. Tôi cảm ơn Việt Nam đã đăng cai giải đấu lần này". Nói về trận đấu, Madam Pang bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà phải chơi thiếu người trong hiệp 2. "Thẻ đỏ của Jonathan Khemdee là điều đáng buồn, nhưng đó cũng là kinh nghiệm cho chúng tôi ở chặng đường sắp tới. Tất nhiên, đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng, nhưng những mối quan hệ, sự đoàn kết sau trận đấu cũng quan trọng" Về chiếc thẻ đỏ của cầu thủ số 4 Jonathan Khemdee, bà Nualphan Lamsam cho biết cầu thủ này đã rất khó chịu và khóc. Tuy nhiên, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho biết đây sẽ là kinh nghiệm cho đội và do đó chúng tôi vẫn phải chiến đấu trong ba trận đấu nữa. Nữ tỉ phú cũng bày tỏ xin lỗi fan Thái Lan vì toàn đội đã không thể lấy được 3 điểm dù có dẫn trước. Về các trận đấu sắp tới, bà cho biết các đối thủ trong bảng B đều chơi tốt do đó đội bóng đá nam SEA Games của Thái Lan sẽ gặp không ít khó khăn. “Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho Thái Lan khi đấu với Singapore, Lào và cả Campuchia. Mỗi trận đấu sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì các đội này đang dần có sự tiến bộ” bà Nualphan chia sẻ. Sau thất bại của đội bóng con cưng, Madam Pang trực tiếp nán lại nơi có những CĐV Thái Lan, người đàn bà thép này đã ngấn lệ, tiếc cho những gì đã xảy ra với U23 Thái Lan. Dù mạnh mẽ và quyền uy nhưng nữ tỷ phú người Thái Lan cũng có góc yếu đuối.