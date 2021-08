Cởi trần vác gạo lộ body, dàn công an khiến dân mạng "điêu đứng"

Ngoài việc rèn luyện tư chất, đạo đức, ý chí cách mạng đanh thép, các chiến sĩ bộ đội, công an đồng thời phải liên tục học võ, tập thể dục thể thao, đảm bảo cho họ có nền thể lực tốt và phản ứng nhanh nhạy với tình huống chiến đấu. mới đây, dân mạng được một phen "thất điên bát đảo" khi hình ảnh các chiến sĩ công an cởi trần... bê gạo, xếp trứng cho nhân dân. Có những chiến sĩ chịu trách nhiệm khuân vác, vận chuyển từ xe những bao gạo, mì, trứng... vào điểm tập kết đã để mình trần, có lẽ để tiện làm nhiệm vụ. Đó là những khoảnh khắc vì nhân dân rất đáng trân trọng của các chiến sĩ công an khi ngoài việc bảo vệ an ninh nhưng khi đất nước cần họ vẫn 1 lòng dốc sức phục vụ. xem loạt ảnh, có người còn đùa rằng, cũng cần cảm ơn cả những người đã chụp lại hình ảnh này, để dân mạng có thể chiêm ngưỡng body rắn rỏi, "cực phẩm" của các chiến sĩ công an. Nhìn vào cơ thể rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn của các chiến sĩ, có thể đoán được họ đã phải rèn luyện, giữ gìn sức khỏe như thế nào. Không hổ danh lực lượng công an nhân dân, đảm bảo an ninh, nhìn vào là thấy cả một "bầu trời" an tâm. Theo tìm hiểu, loạt ảnh các chiến sĩ công an khoe body 6 múi được cho là chụp tại trụ sở của công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, không ít khoảnh khắc các chiến sĩ công an chống dịch vừa điển trai dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi rói khiến bao dân mạng phải "xin chết". Chỉ là khoảnh khắc tiêm vaccine thôi nhưng chàng công an điển trai cũng khiến hội chị em phải "rớt tim". Hình ảnh hội chị em hớn hở nhận lương thực được các chiến sĩ chống dịch tuyến đầu đưa tới cửa làm ai cũng bày tỏ "cưng muốn xỉu". Mời độc giả xem video: Những hình ảnh đáng yêu của các y bác sỹ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch - Nguồn: VTV24

