Có người muốn "tán tỉnh" Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My phản ứng sao?

Thời gian qua, ngoài biết đến danh xưng hot girl trường Luật, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam, Doãn Hải My còn gây chú ý khi công khai hẹn hò với chân sút Đoàn Văn Hậu. Ở cuộc sống đời thường, Doãn Hải My lại là cô gái tinh tế, có cách ứng xử vô cùng khéo léo. Điển hình mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã tham gia một cuộc hỏi đáp với người hâm mộ trên Instagram. Theo đó, một tài khoản đặt câu hỏi: "Nếu một bạn nữ nhắn tin có ý ve vãn người mình yêu thì sao?". Gái xinh lập tức đáp rằng: "Thì em mặc kệ, ngồi yên và quan sát xem người yêu em có phản ứng như nào. Một là em có nửa kia tuyệt vời. Hai, em loại được một người kém cỏi ra khỏi cuộc sống của em. Cả hai trường hợp em đều là người có lợi, yên tâm". Chia sẻ này của Hải My lập tức nhận về sự chú ý lớn. Rất nhiều người khen ngợi cô có cách ứng xử cao tay. Có lẽ, chính sự tinh tế này cũng là một trong những lý do Đoàn Văn Hậu say mê Hải My như điếu đổ. Trước đó chia sẻ về lý do chọn Hải My làm bạn gái, Văn Hậu tiết lộ đó là cô gái đúng "gu" mình thích nên đã chủ động làm quen rồi tán tỉnh. Ngoài được biết đến là hot girl nổi tiếng, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, thời gian qua Doãn Hải My còn gây chú ý khi có chuyện tình cực đẹp bên cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng gu thời trang chất chơi nên mỗi lần đăng ảnh, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu thường làm cho dân mạng phát sốt. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện. Và phải tới ngày 15/8 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ.

