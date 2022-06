Cô người mẫu nhí Hà thành, sải bước tự tin trên sàn runway

Đặng Minh Anh là cái tên nổi bật trong làng người mẫu nhí Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, Minh Anh đã bộc lộ năng khiếu về ca hát và diễn catwalk. Khi mới 5 tuổi, Minh Anh có cơ hội tham gia các chương trình ca hát của đài truyền hình VTV, VTVcab, đài truyền hình Hà Nội Sau đó 1 năm, “tiểu công chúa” chính thức bén duyên với nghề mẫu, xuất hiện nhiều trong chương trình fashion show và thể hiện được tố chất. Mẫu nhí Đặng Minh Anh được khen có gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn… dễ gây ấn tượng và thiện cảm với người đối diện. Đặc biệt, Minh Anh có thần thái hút thu hút mỗi khi sải bước trên sàn diễn hoặc chụp ảnh thời trang. Mới đây, tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2022 (diễn ra ở TP.HCM), Minh Anh có cơ hội tham gia hai show của nhà thiết kế Thảo Nguyễn và Ivan Trần. Cô bé 12 tuổi được khen chiều cao nổi bật, ngày càng ra dáng thiếu nữ. Ở show “"Children of the Sun “- Những đứa con của mặt trời (NTK Thảo Nguyễn), Minh Anh được chọn diễn kết của dàn mẫu nhí, ngay trước vedette H’Hen Niê. Minh Anh xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm tua rua, màu vàng ánh kim sang trọng. Phụ kiện cài tóc đồng điệu với trang phục khiến cô bé được ví như một như một nàng công chúa trên sàn catwalk. Trong những shoot hình street style bên lề sự kiện, Minh Anh cũng tạo dáng tự tin, chuyên nghiệp. Mẫu nhí chia sẻ được sải bước ở tuần lễ thời trang là trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ. Với cô bé, đây là một mùa hè đáng nhớ.

