"Cô giáo" Mina Young chụp ảnh với đồng đội và cái kết

SBTC Esports – Đại diện tựa game LMHT: Tốc Chiến của Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Philippines, chính thức trở thành nhà vô địch giải LMHT: Tốc chiến SEA Championship 2021 đang khiến cộng đồng game nước nhà vô cùng phấn khởi. Mới đây, Mina Young đã chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng của cả đội lên mạng xã hội với dòng caption: 'We are the Champions'. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ tổng thể bức ảnh sẽ có điểm đáng chú ý. Cụ thể, 2 tuyển thủ Neyun và Minas thay vì nhìn vào máy chụp hình thì ánh mắt có gì đó "ai sai". Hình như dân mạng nhận định, hướng nhìn mà 2 tuyển thủ này 'ngắm đến' lại chính là vòng 1 của nữ streamer Mina Young – thành viên nữ duy nhất của đội. Nhận thấy ánh mắt của phần bất thường, hot girl streamer đã để lại bình luận hài hước: "Hai anh chàng này đang nhìn nhau", "Thói quen check map trong game mà thôi"... Mina Young là nữ streamer duy nhất của SBTC Esports, cô nàng cũng xuất hiện trong line-up của SBTC Tốc Chiến từ giải Icon Series SEA Mùa Hè 2021. Dù không ra sân thi đấu một trận nào nhưng cô nàng đã được hưởng sái chiến thắng của đồng đội. Mina Young tên thật là Nguyễn Nga (nickname Cô giáo My) sinh năm 1998, cô là sinh viên trường Văn hoá nghệ thuật quân đội và hiện đang là Streamer của team SBTC. Nói về Mina Young, dạo thời gian gần đây, bông hồng của SBTC này thường xuyên có những màn “show body” eo ót, làn da nuột nà của mình cùng vẻ tươi tắn rạng rỡ khiến cư dân mạng phải tràn vào phần bình luận thi nhau "mlem". Cô con gái cưng của SBTC được cộng đồng fan rước lên "thuyền mới". Cô nàng đang được "ship" rất nhiệt tình với anh chàng "Nhism" - game thủ tài năng của tựa game PUBG đồng thời là thành viên của Team Refund Gaming, cái tên quen thuộc trong Bộ tộc Mixi. Về phía đàng trai, chúng ta có game thủ kiêm streamer tài năng Nhism. Được người hâm mộ yêu mến gọi với biệt danh là Nhím, anh chàng Trần Thái Linh cũng là một game thủ có sức ảnh hưởng lớn của làng PUBG Việt Nam.



Việc cặp đôi trai tài gái sắc tìm hiểu lẫn nhau được các fan của SBTC lẫn bộ tộc Mixi đẩy thuyền cực mạnh.



Âm nhạc và game đều là đam mê của nữ streamer. Hiện tại Mina vẫn còn đang tiếp tục học để tốt nghiệp trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật quân đội. Cô nàng chọn trở thành streamer game vì công việc này sẽ là là bước đệm rất tốt để cô học hỏi các kĩ năng rồi sau này chuyển hướng sang làm ca sĩ. Mời quý độc giả xem video: Minas qua thăm cô giáo Mina Young của Thầy giáo ba cừi bể bụng/Yamm Channel

