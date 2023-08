Cô gái Úc hát "See Tình" ở phố đi bộ gây sốt bởi nhan sắc

Video cô gái ngoại quốc vừa hát ca khúc See Tình, vừa chơi guitar ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) mới đây nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi video được đăng tải, phần lớn dân mạng lầm tưởng cô gái đến từ Việt Nam vì hát khá rõ lời. Thực tế, nhân vật chính trong video là Shirina. Shirina tên đầy đủ là Shirina Holmatova sinh năm 2001, mang hai quốc tịch là Úc và Uzbekistan. Shirina cho biết: "Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 2. Vì quá thích đất nước này, tôi quyết định ghé thăm tiếp vào tháng 7. Trước khi diễn bài 'See Tình', tôi khá lo lắng. Nhưng tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Tôi không mất nhiều thời gian để tập bài này vì nó rất phổ biến". Mỗi khi có dịp đi du lịch, Shirina thường cầm đàn và hát ở những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Trình diễn ở nơi công cộng là nguồn thu nhập chính của cô ở quê nhà Sydney, Úc. Tuy nhiên, khi đến các quốc gia khác, cô làm điều này vì muốn hòa mình vào những nền văn hóa. Trước video hát See tình, Shirina từng "gây sốt" khi cất giọng ngẫu hứng ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu của Min. Cô đội nón lá, mặc áo phao và ngồi trên thuyền khi qua hang động ở Ninh Bình. Bên cạnh sự hào hứng khi nhắc về những màn trình diễn, Shirina còn bày tỏ niềm đam mê với ẩm thực Việt, cuộc sống về đêm sôi động ở TPHCM, nền văn hóa đa dạng và con người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ du khách quốc tế. Trong hai lần đến Việt Nam, Shirina đều ở lại 3 tuần. Cô ghé thăm Hà Nội, TPHCM. Ngoài ra, cô cũng đi vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình) cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Nhờ sở hữu nhan sắc lai, vóc dáng gợi cảm cùng giọng hát ngọt ngào, trang cá nhân Shirina hiện thu hút gần 800.000 lượt theo dõi và 9,9 triệu lượt thích.

Video cô gái ngoại quốc vừa hát ca khúc See Tình, vừa chơi guitar ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) mới đây nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi video được đăng tải, phần lớn dân mạng lầm tưởng cô gái đến từ Việt Nam vì hát khá rõ lời. Thực tế, nhân vật chính trong video là Shirina. Shirina tên đầy đủ là Shirina Holmatova sinh năm 2001, mang hai quốc tịch là Úc và Uzbekistan. Shirina cho biết: "Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 2. Vì quá thích đất nước này, tôi quyết định ghé thăm tiếp vào tháng 7. Trước khi diễn bài 'See Tình', tôi khá lo lắng. Nhưng tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Tôi không mất nhiều thời gian để tập bài này vì nó rất phổ biến". Mỗi khi có dịp đi du lịch, Shirina thường cầm đàn và hát ở những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Trình diễn ở nơi công cộng là nguồn thu nhập chính của cô ở quê nhà Sydney, Úc. Tuy nhiên, khi đến các quốc gia khác, cô làm điều này vì muốn hòa mình vào những nền văn hóa. Trước video hát See tình, Shirina từng "gây sốt" khi cất giọng ngẫu hứng ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu của Min. Cô đội nón lá, mặc áo phao và ngồi trên thuyền khi qua hang động ở Ninh Bình. Bên cạnh sự hào hứng khi nhắc về những màn trình diễn, Shirina còn bày tỏ niềm đam mê với ẩm thực Việt, cuộc sống về đêm sôi động ở TPHCM, nền văn hóa đa dạng và con người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ du khách quốc tế. Trong hai lần đến Việt Nam, Shirina đều ở lại 3 tuần. Cô ghé thăm Hà Nội, TPHCM. Ngoài ra, cô cũng đi vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình) cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Nhờ sở hữu nhan sắc lai, vóc dáng gợi cảm cùng giọng hát ngọt ngào, trang cá nhân Shirina hiện thu hút gần 800.000 lượt theo dõi và 9,9 triệu lượt thích.