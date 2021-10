Cô gái tố chủ trọ tự ý phá khóa vào sửa phòng gây xôn xao

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ dòng trạng thái bóc phốt chủ nhà trọ cực căng. Cụ thể, cô gái chia sẻ rằng: "Sau 4 tháng về quê chủ trọ phá cửa thay nền vệ sinh, đồ đạc lung tung và mất, điện trong phòng cũng không tắt, khăn mặt chưa dùng lần cũng lôi ra lau". Cô gái bực tức cho biết chủ nhà trọ đã tự ý phá cửa để cho thợ vào thay nền vệ sinh trong thời gian bạn nữ này ở quê. Đến khi quay lại phòng trọ, cô nàng vô cùng sốc khi thấy chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Đồ đạc cá nhân bị xáo trộn, giầy dép lộn xộn mỗi nơi một chiếc, chổi lau nhà lại nằm gọn gàng trên bàn bếp… Thậm chí khi kiểm tra lại thì chủ phòng phát hiện ra rất nhiều thứ bị mất không rõ lý do. Chưa dừng lại ở đó, khi vào phòng vệ sinh bạn nữ "tức điên" lên khi thấy chiếc khăn mặt mới tinh chưa dùng lần nào cũng đã bị bôi bẩn đen xì. Ảnh minh hoạ. Bực tức liên hệ với chủ trọ, cô gái chỉ nhận được câu trả lời đơn giản là do thợ làm chứ họ không biết gì hết. Ảnh minh hoạ. Cô gái thuê trọ cũng cho biết luôn đóng tiền tiền nhà đầy đủ, không ngờ lại rơi vào tình huống này. Ảnh minh hoạ. Dưới phần bình luận dân mạng tỏ ra vô cùng sốc trước sự việc bạn nữ gặp phải. Ảnh minh hoạ. Nhiều ý kiến khuyên cô gái nếu chủ trọ không nhận trách nhiệm thì nên báo với cơ quan công an để được giúp đỡ. Ảnh minh hoạ. Dù chưa biết thực hư sự chuyện ra sao nhưng bài viết cô gái tố chủ trọ tự ý phá khóa vào sửa phòng gây vẫn thu hút sự chú ý của netizen. Mời quý độc giả xem video: Chủ trọ tự ý phá khóa vào thay nền nhà, cô gái giật mình khi thấy thấy căn phòng bị xới tung, mất cả đồ đạc - Nguồn: TikTok

