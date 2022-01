Cô gái gây hãi hùng khi nhìn thành quả của màn nâng mũi

Khi nhờ đến sự can thiệp của "dao kéo" để đẹp lên, không ai mong hứng chịu hậu quả do biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Điển hình như mới đây, trên một diễn đàn đông thành viên gây chú ý khi chia sẻ về một trường nâng mũi hỏng. Trong ảnh, cô gái với chiếc mũi vẫn đang được băng bó. Đáng chú ý, phần sống mũi không những sưng vù mà còn nhô một đoạn lên tận trán nghi là sụn mũi sắp thủng. Đính kèm hình ảnh người thật việc thật, người đăng tải viết: "Review 1 lần đi nâng mũi. Đi xong nhiều người cứ bảo do em chích nhiều nên bị dồn lên mặt". Nhìn cảnh tượng ai cũng bày tỏ hãi hùng. Chia buồn với cô gái "quay ô mất lượt", dân tình khuyên nhủ nhau "thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo". Phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay không còn quá xa lạ. Với mong muốn cải thiện nhan sắc, nhiều người tìm đến các bệnh viện thẩm mỹ để trùng tu diện mạo. Không thể phủ nhận một chiếc mũi cao góp phần rất lớn trong việc cải thiện gương mặt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, có người làm thì đẹp lên nhưng có người lại gặp phải biến chứng. Cận cảnh chiếc mũi thủng lỗ khiến ai nhìn cũng rùng mình. Đi kèm hình ảnh, cô gái gửi lời cảnh tỉnh đến mọi người: "Nói thật với mấy chị em, đừng ham (nâng mũi) cao vì không bền đâu ạ...". Không ít trường hợp, các cô gái bị hoại tử vùng mũi, trán sau khi tiêm filler làm đẹp. Trong hình ảnh, cô gái được sử dụng miếng độn mũi, nhưng sau một thời gian, mũi đã bị sưng tấy, viêm và đau nhức. Chưa hết nhiều cô gái còn bị rơi vào tình cảnh mũi biến dạng và hạn chế đường thở vì phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Chiếc mũi sang khi nâng của 1 cô gái khiến ai nhìn cũng xót xa. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nguy hiểm từ chất làm đầy trong phẫu thuật thẩm mỹ - Nguồn: VTV24

