Cô gái được ông nội đặt tên “lạ hoắc” khoe body đẹp "nhức nhối"

Vòng Phối Phối (30 tuổi, quê Đồng Nai) là cô gái sở hữu cái tên lạ được đặt từ ông nội. Nàng hot girl gây ấn tượng khi được dàn xe 50 tỷ rước dâu cách đây chưa lâu. Vòng Phối Phối sở hữu gương mặt xinh như hoa hậu, vóc dáng cao ráo, thon gọn chuẩn người mẫu. Nói về cái tên của mình, Vòng Phối cho hay do ông nội đặt. Vì gia đình cô gốc là người Hoa nên tên gọi của mọi thành viên trong nhà đều có phần đặc biệt từ họ, tên đệm cho đến tên chính. Vì tên gọi độc lạ này, Vòng Phối luôn trở thành tâm điểm chú ý khi đi học, đi làm. Cô gái Đồng Nai rất yêu thích và tự hào về tên gọi của mình, đặc biệt đây là tên do ông nội – người cô rất yêu quý đặt cho. Vòng Phối Phối là HLV yoga và mẫu ảnh có tiếng. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu, vóc dáng gợi cảm, nuột nà. Tháng 3/2021, Vòng Phối “gây sốt” mạng xã hội với đám cưới xa hoa, cô dâu được rước về dinh bằng dàn siêu xe trị giá 50 tỷ đồng. Dàn xe đình đám như Audi R8 Plus, Lexus ES, Ford Mustang… nối đuôi nhau đến nhà cô dâu Vòng Phối Phối khiến dân mạng trầm trồ trước sự đẳng cấp và nổi bật của một hôn lễ ngày đầu năm. Chồng của Vòng Phối là một doanh nhân từng du học tại Singapore. Cặp đôi trai tài – gái sắc có 7 năm yêu nhau trước khi “về chung một nhà”. Trong 7 năm yêu đương, tìm hiểu, Phối Phối vẫn chưa thể “chinh phục” mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, cô nàng vẫn kiến trì với tình yêu của mình, thậm chí còn mang thai, sinh con cho anh trước khi tổ chức lễ ăn hỏi. Đầu năm 2021, khi con gái tròn 5 tháng tuổi, cặp đôi tổ chức lễ rước dâu và dự kiến tổ chức đám cưới sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bớt căng thẳng.

