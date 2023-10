Cô dâu Bắc Giang chi tiền tỉ dựng rạp cưới gây chú ý

Mới đây, một đám hỏi ở tỉnh Bắc Giang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng vì độ "chịu chơi". Theo đó, cô dâu là huấn luyện viên aerobics nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoài không gian nhà rạp thông thường, cô dâu Bảo Ngọc (SN 1996) còn cầu kỳ chuẩn bị các khu vực chụp ảnh phục vụ khách mời. Nổi bật là không gian tái hiện bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" với những con vật 3D bằng xốp, được sơn màu rực rỡ và chiếc kiệu màu đỏ. Với những khu vực chụp ảnh cùng xe hoa mùa thu, bánh cốm, quầy tò he..., khu phố bên ngoài được Bảo Ngọc lên ý tưởng tái hiện không gian phố cổ Hà Nội bởi đây là quê hương của chú rể. Không những thế, gia đình nhà trai còn rước lễ bằng xích lô. Để đáp lễ nhà trai, gia đình nhà gái cũng tái hiện không gian quê hương Kinh Bắc bằng những câu hát quan họ "Khách đến chơi nhà, mời nước mời trầu" của các liền chị trong trang phục áo tứ thân, đeo nón quai thao và bưng cơi trầu têm cánh phượng. Đặc biệt, hoa sử dụng để trang trí trong đám hỏi đều là hoa tươi. Tuy không gian nhà rạp chỉ có 3 khoang, tổng thời gian dựng và hoàn thành phần trang trí mất đến 4 ngày. Đội ngũ nhân sự âm thanh, ánh sáng, trang điểm, biểu diễn... hầu hết đến từ Hà Nội và TPHCM. Cô dâu Bảo Ngọc chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Nhà của bố mẹ tôi không ở ngoài mặt đường lớn nên hoạt động này không ảnh hưởng nhiều tới giao thông. Một số không gian dọc tuyến phố được sử dụng để trang trí đám hỏi nên tôi cố gắng hạn chế khu vực nhà dân, chỉ sử dụng phần vỉa hè (tận dụng các lô đất trống) hoặc phần hàng rào phụ của các gia đình hàng xóm. Về cơ bản, hàng xóm đều thông cảm và hỗ trợ chúng tôi. Ai nấy cũng rất háo hức, qua lại chụp ảnh vui vẻ. Tuy nhiên, có 1-2 gia đình hàng xóm không muốn bị ảnh hưởng nên tôi quyết định dừng thi công các khu vực đó. Đó là lý do thiếu mất một khu vực chụp ảnh so với ý tưởng ban đầu". Cô dâu đến từ Bắc Ninh chia sẻ với Dân Trí. Bảo Ngọc cho biết, cô chính là người lên ý tưởng về đám hỏi và được chồng ủng hộ hết mình. Tổng chi phí được cô dâu Bắc Giang tiết lộ dành cho ngày trọng đại của mình là 1,6 tỷ đồng, trong đó chi phí cho phần rạp là hơn 500 triệu đồng và còn cả chi phí cho những lần di chuyển giữa miền Nam và miền Bắc để gặp gỡ ê-kíp. Riêng với trang phục xuất hiện trong đám hỏi, Bảo Ngọc chuẩn bị tới 3 bộ áo dài của 3 nhà thiết kế khác nhau. Tương tự, cô cũng chuẩn bị 3 mẫu áo dài cho 11 cô gái bê lễ.

Mới đây, một đám hỏi ở tỉnh Bắc Giang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng vì độ "chịu chơi". Theo đó, cô dâu là huấn luyện viên aerobics nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoài không gian nhà rạp thông thường, cô dâu Bảo Ngọc (SN 1996) còn cầu kỳ chuẩn bị các khu vực chụp ảnh phục vụ khách mời. Nổi bật là không gian tái hiện bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" với những con vật 3D bằng xốp, được sơn màu rực rỡ và chiếc kiệu màu đỏ. Với những khu vực chụp ảnh cùng xe hoa mùa thu, bánh cốm, quầy tò he..., khu phố bên ngoài được Bảo Ngọc lên ý tưởng tái hiện không gian phố cổ Hà Nội bởi đây là quê hương của chú rể. Không những thế, gia đình nhà trai còn rước lễ bằng xích lô. Để đáp lễ nhà trai, gia đình nhà gái cũng tái hiện không gian quê hương Kinh Bắc bằng những câu hát quan họ "Khách đến chơi nhà, mời nước mời trầu" của các liền chị trong trang phục áo tứ thân, đeo nón quai thao và bưng cơi trầu têm cánh phượng. Đặc biệt, hoa sử dụng để trang trí trong đám hỏi đều là hoa tươi. Tuy không gian nhà rạp chỉ có 3 khoang, tổng thời gian dựng và hoàn thành phần trang trí mất đến 4 ngày. Đội ngũ nhân sự âm thanh, ánh sáng, trang điểm, biểu diễn... hầu hết đến từ Hà Nội và TPHCM. Cô dâu Bảo Ngọc chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Nhà của bố mẹ tôi không ở ngoài mặt đường lớn nên hoạt động này không ảnh hưởng nhiều tới giao thông. Một số không gian dọc tuyến phố được sử dụng để trang trí đám hỏi nên tôi cố gắng hạn chế khu vực nhà dân, chỉ sử dụng phần vỉa hè (tận dụng các lô đất trống) hoặc phần hàng rào phụ của các gia đình hàng xóm. Về cơ bản, hàng xóm đều thông cảm và hỗ trợ chúng tôi. Ai nấy cũng rất háo hức, qua lại chụp ảnh vui vẻ. Tuy nhiên, có 1-2 gia đình hàng xóm không muốn bị ảnh hưởng nên tôi quyết định dừng thi công các khu vực đó. Đó là lý do thiếu mất một khu vực chụp ảnh so với ý tưởng ban đầu". Cô dâu đến từ Bắc Ninh chia sẻ với Dân Trí. Bảo Ngọc cho biết, cô chính là người lên ý tưởng về đám hỏi và được chồng ủng hộ hết mình. Tổng chi phí được cô dâu Bắc Giang tiết lộ dành cho ngày trọng đại của mình là 1,6 tỷ đồng, trong đó chi phí cho phần rạp là hơn 500 triệu đồng và còn cả chi phí cho những lần di chuyển giữa miền Nam và miền Bắc để gặp gỡ ê-kíp. Riêng với trang phục xuất hiện trong đám hỏi, Bảo Ngọc chuẩn bị tới 3 bộ áo dài của 3 nhà thiết kế khác nhau. Tương tự, cô cũng chuẩn bị 3 mẫu áo dài cho 11 cô gái bê lễ.