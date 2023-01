“Cô bé xinh nhất nước Nga” càng lớn xinh như nàng công chúa

Anna Pavaga (sinh năm 2009 đến từ Saint Petersburg) được mệnh danh là " cô bé xinh nhất nước Nga" từ khi mới 3 tuổi. "Cô bé xinh nhất thế giới" sở hữu gương mặt xinh đẹp, nổi bật nhất là đôi mắt trong veo "hút hồn" người nhìn ngay từ bé. Sau khoảng 6 năm nổi tiếng, hiện tại cô bé nổi tiếng Anna Pavaga trở thành một thiếu nữ xinh xắn không ai nhận ra. "Thiên thần nước Nga" vẫn khiến người mê mẩn trước nhan sắc của mình. Gương mặt của hot girl ngày càng trở nên sắc sảo hơn, ngoại hình cũng được chăm chút tỉ mỉ, thần thái ngày càng có khí chất và đặc biệt là gu thời trang tinh tế, nhẹ nhàng. Hiện tại, Anna đang tích cực hoạt động như một người mẫu tự do. Thời gian rảnh rỗi, em sẽ học tập, phát triển kỹ năng ba lê. Qua các bức hình cô bé đăng tải, có thể thấy em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Người hâm mộ còn nhận định rằng chắc chắn trong tương lai, Anna Pavaga sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Cuộc sống của cô bé như một nàng công chúa thực sự. Càng lớn, những nét đẹp trên gương mặt và ngoại hình của Anna lại càng bộc lộ rõ ràng. Rất nhiều người khi thấy ảnh của Anna đã phải thốt lên rằng cô bé đích thị là "búp bê xinh đẹp nhất nước Nga". Với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đáng yêu, Anna nhanh chóng nhận được hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Đối với gia đình Anna, sự nổi tiếng của con gái như một điều may mắn mà ông trời ban cho họ. Ảnh: IGNV

