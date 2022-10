Chuyện tình từ con số 0 của vợ chồng Youtuber Lộc Fuho

Nổi lên như một hiện tượng mạng vào khoảng năm 2018, Lộc Fuho được nhiều người biết đến bởi những dòng bình luận hài hước, chân thật. Bên cạnh đó, “thầy” Lộc cũng thường xuyên livestream dạy phụ hồ, những video của anh luôn thu hút được số lượng người xem khủng mà không phải ai cũng làm được. Được đà phát triển, Lộc Fuho thành lập kênh YouTube riêng với hơn 1,6 triệu người đăng ký, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội. Kể từ ngày trở nên nổi tiếng đến nay, cuộc sống của Lộc Fuho đã có nhiều thay đổi so với trước. Thế nhưng, có một điều không thay đổi rằng bên cạnh hiện tượng mạng luôn có bóng dáng của một người con gái tên Kim Thủy, nay đã là vợ của anh. Được biết, chàng Youtuber và cô vợ xinh đẹp tổ chức đám cưới vào hồi tháng 3/2021. Hiện đã chào đón một tiểu công chúa đầu lòng kháu khỉnh. Buổi lễ ăn hỏi và đám cưới của 2 người được tổ chức khá đơn giản, tất cả đều do đích thân chàng YouTuber sinh năm 1994 tự chuẩn bị. Sau khi chính thức về chung một nhà, Lộc Fuho vẫn tiếp với công việc chính là phụ hồ kiêm YouTuber. Còn bà xã của anh thì mở một cửa hàng quần áo để tự kinh doanh. Trong những đoạn video mà Lộc đăng tải, anh tỏ ra rất yêu chiều vợ mình, luôn cố gắng trò chuyện và bày trò để vợ thoải mái, vui vẻ mỗi ngày. Không những vậy, Lộc Fuho còn rất ra dáng một người chồng “mẫu mực” khi đi làm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ cầm. Chính vì vậy, chuyện tình của vợ chồng Youtuber được rất nhiều người ủng hộ và yêu mến. Nếu ai theo dõi Lộc Fuho từ lâu thì sẽ biết gia cảnh nhà anh chàng rất khó khăn, mẹ anh là vợ hai của bố nhưng đã ra đi từ lâu, anh và bố thì hầu như chẳng liên lạc. Mẹ không còn nên từ sớm Lộc phải đi làm công việc phụ hồ dầm mưa dãi nắng để nuôi em gái trưởng thành và trả nợ. Biết ông xã không giàu có nhưng Kim Thủy vẫn quyết định ở bên và gắn bó lâu dài với anh. Ngày mới yêu, Lộc Fuho vô cùng tự hào mà để bà xã xuất hiện trong nhiều clip của anh. Thời điểm đó, ai cũng bất ngờ vì anh chàng có nhan sắc bình thường lại có thể chiếm được trái tim của cô gái xinh đẹp đến vậy. “Đối nghịch” với ông xã là vậy nên nhiều người đã bán tín bán nghi rằng cặp đôi đang sử dụng chiêu trò câu like, lấy chuyện tình cảm ra để làm bản thân trở nên nổi tiếng. Bỏ ngoài tai những câu hỏi cùng lời đàm tiếu trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn nắm tay nhau vượt qua khó khăn, yêu đương mặn nồng.

