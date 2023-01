Chuyện tình Đoàn Văn Hậu: Người cũ kín tiếng, kẻ mới ồn ào

Năm 2018, khi tên tuổi của Đoàn Văn Hậu được nhiều người hâm mộ biết tới hơn sau giải U23 Châu Á, danh tính bạn gái của anh chàng cũng ngay lập tức được netizen truy tìm. Đúng ngày sinh nhật của mình vào tháng 4/2018, cầu thủ Đoàn Văn Hậu chính thức công khai mối tình với Nguyễn Hoàng Anh (biệt danh Ốc, sinh năm 1999). Sau khi công khai là một đôi, Văn Hậu - Hoàng Anh rất ít khi đăng hình chụp chung hay nhắc tới nhau trên mạng xã hội. Số lượng khoảnh khắc họ đứng chung khung hình chỉ đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu do nam cầu thủ đưa lên. Chuyện tình cũ của Đoàn Văn Hậu được cho kết thúc khoảng tháng 6/2020 - thời điểm mà chàng cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng SC Heerenveen (Hà Lan). Vốn yêu nhau kín tiếng nên tại thời điểm mối quan hệ kết thúc, cả Văn Hậu và Hoàng Anh đều không lên tiếng giải thích. Người theo dõi cặp đôi này dần hiểu ra vấn đề khi thấy họ âm thầm huỷ theo dõi nhau trên mạng xã hội, nhà gái tuyên bố độc thân. Sau chia tay, cả 2 gần như không có động thái tương tác gì trên các mặt trận. Trên trang cá nhân, Hoàng Anh thường xuyên thả thính, giới thiệu bản thân đang độc thân.Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp trai tài gái sắc của làng bóng đá. Tin đồn hẹn hò cả hai bắt nguồn từ 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam cầu thủ chỉ follow một mình Hải My trên mạng xã hội và ngược lại người đẹp cũng follow nam cầu thủ. Khi đó, cô nàng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, không ít lần, người hâm mộ bắt gặp cầu thủ sinh năm 1999 và Doãn Hải My hẹn hò, thậm chí, họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm. Vài tháng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Hải My và Văn Hậu chính thức thành đôi. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ kín mối quan hệ trước khán giả để giữ sự riêng tư cho mối quan hệ. Khi tình cảm đủ chắc chắn, họ xin phép gia đình được công khai với mọi người. Sau khi chính thức công khai hẹn hò, Văn Hậu và Hải My luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Người đẹp thường xuyên đến khán đài cổ vũ cho bạn trai thi đấu và được xem là nguồn động lực lớn giúp chàng hậu vệ gốc Thái Bình ngày càng "thăng hạng" trên sân cỏ. Trước đó, Văn Hậu đã để lộ nghi vấn đưa Hải My về ra mắt gia đình ở quê nhà và làm dấy lên chuyện cả hai sắp đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện kết hôn với Đoàn Văn Hậu, gái xinh khẳng định, họ chưa có dự định kết hôn do tuổi còn trẻ và bận rộn việc học tập, công việc riêng. Dẫu vậy, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm hết mực. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng, Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có gia thế "không phải dạng vừa đâu". Bố của người đẹp là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh.

