Chuyện thánh chửi Dương Minh Tuyền: Lật hồ sơ giang hồ mạng và kết thảm

Dương Minh Tuyền bất ngờ nổi tiếng vài năm trở lại đây với biệt danh "thánh chửi" vì anh ta thường đăng tải lên mạng những clip bình luận về các sự kiện, nhân vật đang gây chú ý bằng lời lẽ thô tục như vụ cô giáo cung Bọ Cạp, chửi hotboy xăm trổ, chửi Manchester City... Với chiêu trò phản cảm nhưng thánh chửi Dương Minh Tuyền được dân mạng chú ý, theo dõi Facebook cá nhân và các clip mà hắn tung lên với cả triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Tuyền cũng thường đưa lên facebook cá nhân hình ảnh đi làm từ thiện, gặp gỡ người nổi tiếng. Sáng 22/10, Công an TP Bắc Ninh xác nhận đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với gã giang hồ mạng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại số nhà 63, đường Hồ Ngọc Lân, TP Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, nổi tiếng chủ yếu qua việc đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, hành hung và đánh người. Trên mạng xã hội, Khá nổi lên nhờ những clip, video, những livestream chia sẻ hay những phát ngôn gây sốc. Ngày 03/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật hình sự 2015; Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá "Bảnh") “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc".Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái. Gã giang hồ mạng này nổi lên nhờ những cuộc "võ mồm" trên MXH. Huấn được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng, được nhiều người biết đến nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của. Vào tối 8/9, Huấn "Hoa Hồng" bị bắt khi đang phê ma túy nên nằm ngủ trên ghế salon. Sáng 9/9, trả lời báo chí, Công an quận Bình Thạnh xác nhận Huấn "Hoa Hồng" đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Quang rambo tên thật là Đỗ Văn Quang (SN 1984, quê Vĩnh Phúc) là một "anh đại" trong giới giang hồ với số đàn em lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Đồng thời cũng là một nhân vật tiếng tăm trên MXH. Trên trang cá nhân của mình, Quang thường xuyên đăng tải hình ảnh mang tính chất... khoe của với vàng, hàng đống tiền mặt, hàng hiệu... với mục đích khuếch trương thanh thế, lôi bè kéo cánh. Ngày 21/8, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Quang (tức Quang Rambo, 35 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Clip Youtube lại khóa kênh mới của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền - Nguồn: Youtube

