Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG chán nản bán gấp Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Coutinho lần đầu tiên bỏ ngỏ khả năng rời Barca, điều này khiến MU cảm thấy không vui khi thời gian qua họ liên tục giằng co để có cầu thủ này. Chuyển nhượng bóng đá từ Soccer Link cho hay, PSG một lần nữa xuất hiện phá đám MU. Đại diện nước Pháp bất ngờ đánh tiếng khao khát đưa tuyển thủ người Senegal là Koulibaly về sân "Công viên các Hoàng tử".Chuyển nhượng cầu thủ từ ESPN, PSG đang chờ đợi một lời đề nghị từ cả Barca lẫn Real Madrid để giải quyết dứt điểm thương vụ Neymar. Nguồn tin từ cây viết Gianluca Di Marzio tiết lộ Pogba chỉ muốn trở lại Juventus. Trước tình hình căng thẳng này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đích thân ra tay để giải quyết mọi vấn đề. Theo nguồn tin thân cận trong quá trình thương thảo, giá trị của Wan-Bissaka được ấn định là 55 triệu bảng, đồng nghĩa hậu vệ người Anh sẽ trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Theo The Sun, Lukaku sẽ nhận lương 180.000 bảng/tuần tại Inter, thấp hơn so với khoản thù lao đang hưởng ở sân Old Trafford (200.000 bảng/tuần). Theo Sky Sports News, Max Aarons của Norwich chính là cái tên mới nhất được Man Utd theo đuổi. Cầu thủ 19 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh với Norwich mùa trước, giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của EFL khi Canaries giành chức vô địch và được trở lại Premier League. Theo Sport Mediaset, kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của Rossoneri sẽ phụ thuộc việc họ có được tham dự mùa giải tiếp theo tại Europa Europa hay không. Nếu không phải cạnh tranh ở châu Âu, đội hình của AC Milan sẽ không cần quá nhiều gương mặt mới với chỉ các trận đấu Serie A và Coppa Italia. Aston Villa tiếp tục đón nhận thêm một tin vui khác về tình hình nhân sự tại câu lạc bộ. Cụ thể, tân binh Ngoại hạng Anh đã chính thức gia hạn hợp đồng mới với trợ lý HLV đội bóng, John Terry. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vừa xác nhận việc chính thức gia hạn hợp đồng mới với một trụ cột. Cụ thể, Man City đã thành công ký kết giao kèo mới với Kyle Walker, người đã thi đấu tròn 100 trận cho đội chủ sân Etihad trên mọi đấu trường trong 2 mùa giải vừa qua.

