Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Napoli hét giá trung vệ khủng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ TuttoMercato cho biết, M.U đã chốt hạ mức giá 138 triệu bảng cho Pogba. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford hi vọng số tiền này sẽ khiến các CLB quan tâm đến nhà vô địch World Cup 2018 phải e ngại và rút lui. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Arsenal đã có một "vũ khí bí mật" cho thương vụ này, đó là việc dựa vào khả năng chèo kéo của Matteo Guendouzi, cầu thủ từng là đồng đội với "tiểu Henry" tại Lorient.Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, Samuel Umtiti đang cảm thấy không hạnh phúc tại Camp Nou bởi anh không còn được trọng dụng và nhiều khả năng trung vệ này sẽ về với MU ngay trong mùa hè. Theo TEAMtalk, HLV Solskjaer sẵn sàng bán Nemanja Matic và Paul Pogba để đưa Tanguy Ndombele về với đội chủ sân Old Trafford. Lyon chỉ ngồi vào bàn đám phán khi đội bóng nào chồng đủ ít nhất 80 triệu bảng. Napoli đã từ chối lời đề nghị 110 triệu euro của MU cho Kalidou Koulibaly. De Laurentiis sẽ không bán anh ấy và điều khoản chấm dứt hợp đồng trị giá 150 triệu euro sẽ chỉ có hiệu lực từ năm 2020. Barcelona đang đi đến những bước cuối cùng trong quá trình đàm phán với Matthijs De Ligt để chấm dứt hy vọng của MU của cầu thủ của Ajax. Theo nguồn tin từ tờ Telegraaf, Ajax vừa mới chiêu mộ một hậu vệ đồng hương với Tagliafico, Lisandro Martinez vào sáng thứ Hai. Được biết, đương kim vô địch Eredivisie phải trả cho câu lạc bộ chủ quản của Martinez, Defensa y Justicia mức phí 7 triệu bảng để mang anh về thủ đô Hà Lan. Trong động thái thay thế Eden Hazard, Chelsea đã chốt được một cái tên đang thi đấu tại nước Pháp đó là Nicolas Pepe người đang thuộc biên chế của Lille. Hợp đồng cho mượn vẫn còn thời hạn 1 năm nữa, Karius cho biết anh đang hài lòng và sẵn sàng ở lại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Arsenal đang lên kế hoạch đưa về sân Emirates 1 trong 2 cái tên là Neto, thủ môn của CLB Valencia và Keylor Navas, người đang khoác áo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

