Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU và Juventus trao đổi "khó tin"

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, cựu danh thủ Anh, Steven McManaman không tin chuyện Zidane sắp ngồi vào ghế nóng tại MU và mang về đội bóng này những ngôi sao tiềm năng mới. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, đồng đội Di Maria của Mbappe vừa tiết lộ rằng cầu thủ trẻ 19 tuổi người Pháp đang có ý định chuyển đến nước Anh mà cụ thể là CLB Man City. Chuyển nhượng cầu thủ từ báo chí Tây Ban Nha, MU đang gặp thách thức lớn trong thương vụ Paulo Dybala, khi Real Madrid vừa vào cuộc đàm phán chuyển nhượng cầu thủ người Argentina. Federico Chiesa đang trở thành gương mặt được săn đón trên thị trường chuyển nhượng châu Âu, và Chelsea là đội mới nhất vào cuộc. Hai năm sau khi bán Pogba cho MU, Juventus lại muốn có cầu thủ này và nhằm thuyết phục chủ sân Old Trafford, đội bóng nước ý định đem Dybala ra làm vật tế thần kèm thêm 50 triệu bảng tiền mặt. Nguồn tin độc quyền của Express cho hay, HLV Mourinho đang tính đến khả năng mời Mesut Ozil gia nhập đội chủ sân Old Trafford khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. MU sẽ mất trắng Luke Shaw, Ander Herrere, Juan Mata và Ashley Young nếu không gia hạn hợp đồng và Mourinho đang thúc giục BLĐ MU thực hiện điều này. Tờ Bild và một số kênh thông tin Đức cho biết, tiền vệ Thiago Alcantara đang được phía MU liên hệ chuyển nhượng. Không chỉ muốn có Pogba, Juventus còn ngắm luôn tiền đạo khác của MU đó là Martial, người đang bị cho ra khỏi vòng chiến đấu trong đội hình của Mourinho. MU có thể bỏ ra 32 triệu bảng chiêu mộ trung vệ Roma - Kostas Manolas. Mời quý độc giả xem clip The Talented Duo | Skills, Goals 2016 - Nguồn: Youtube

