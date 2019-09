Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU tính mua "người gác đền" Atletico Madrid

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Chicharito kí bản hợp đồng với Sevilla có thời hạn 3 năm và giá trị chuyển nhượng khoảng 8 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ Italiano, tiền đạo Fernando Llorente chính thức chuyển đến Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do.Chuyển nhượng cầu thủ từ Calcio, tiền đạo Paulo Dybala từng được liên hệ tới MU, Tottenham và mới nhất là Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Nhưng trong phát biểu mới nhất, Giám đốc thể thao của Juventus, ông Fabio Paratici, đã đảm bảo tương lai cho tiền đạo người Argentina tại Turin. "Chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ khả năng Dybala sẽ ra đi trong mùa Hè này". Theo ESPN, Real Madrid công bố bản hợp đồng mới mang tên Bruno Fernandes (Sporting Lisbon). Đây là phương án tình thế của đội bóng Hoàng gia TBN do họ không thể chiêu mộ Paul Pogba. Trang chủ, MU thông báo: "Manchester United có thể xác nhận rằng hậu vệ Matteo Darmian đã ký hợp đồng với đội bóng Italia - Parma. Tương lai của Darmian ở Man United trở nên mập mờ bởi HLV Solskjaer đã quyết định chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace. Trước nguy cơ De Gea khăn gói rời Old Trafford, MU quan tâm tới thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid. Được biết, nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng chi 107 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Jan Oblak với Atletico Madrid. Trong bối cảnh Alisson bị chấn thương khiến tình hình khung gỗ của Liverpool trở nên khá đáng lo ngại, Lữ đoàn Đỏ quyết định cho mượn 1 thủ môn là Shamal George. Sau tất cả, cả Barca, PSG và Neymar đều chẳng ai hài lòng với kết quả thương thảo cuối cùng khi TTCN đóng cửa. Trên trang chủ của mình, Rangers chính thức xác nhận chiêu mộ thành công tiền đạo Ryan Kent. Chân sút sinh năm 1996 đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng Scotland. Theo Evening Standard, HLV của MU không muốn mạo hiểm với những phương án ngắn hạn. Thay vào đó, ông hướng sự chú ý sang một cầu thủ đang chơi tại Bundesliga là Jadon Sancho.

