Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU muốn đưa “thần gió” về sân Old Trafford

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Bayern Munich đang muốn chiêu mộ Federico Chiesa, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Fiorentina ngay trong mùa hè 2019. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Arsenal chuẩn bị đem về một cầu thủ tuổi teen từ Brazil là Gabriel Martinelli.Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, trong nỗ lực chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Bayern Munich sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann nhằm đưa cầu thủ 28 tuổi này đến Đức. Real Madrid đã có những động thái ngăn cản gã hàng xóm Atletico Madrid tiếp cận Mateo Kovacic. Romelu Lukaku là người nằm trong diện "thanh lý" của MU. Theo Telegraph, cả Bayern Munich, PSG và Inter Milan đều đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của tiền đạo 25 tuổi. Philippe Coutinho đang đối mặt với những áp lực rất lớn ở sân Nou Camp. Ngôi sao người Brazil nằm trong top 3 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới nhưng những màn trình diễn của anh chưa đáp ứng được kỳ vọng. Rất có thể Coutinho sẽ quay trở lại Premier League chơi bóng vào mùa Hè này. Eden Hazard (Chelsea), Christian Eriksen (Tottenham) và Kylian Mbappe (PSG) là 3 ngôi sao Zinedine Zidane chỉ rõ là Real Madrid phải mua bằng được trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019. El Chiringuito TV đưa tin, có đến 8 cầu thủ muốn chia tay Man City ở kì chuyển nhượng Hè tới đây do không được đảm bảo vị trí thi đấu chính thức. Ngoài trường hợp khá rõ ràng của tiền vệ Ilkay Gundogan, bộ đôi Leroy Sane cùng Gabriel Jesus cũng nằm trong danh sách này. Không còn nghi ngờ gì, Manchester United trên đường đưa Kalidou Koulibaly về sân Old Trafford. Theo người đại diện Andrea Di Lella, có nhiều ông lớn quan tâm đến Kalidou Koulibaly nhưng M.U là tỏ ra nghiêm túc nhất về việc ký hợp đồng với trung vệ người Senegal. Sau khi Valencia nói lời chia tay với MU, BLĐ Quỷ đỏ đang tiến gần tới chữ ký của Douglas Costa - cầu thủ không có chỗ đứng ở Juventus. Nguồn tin của Calciomercato cho biết, các quan chức Quỷ đỏ đã tiếp cận Juventus để thảo luận vấn đề chuyển nhượng. M.U nhiều khả năng lấy Douglas Costa với giá không quá 50 triệu euro.

