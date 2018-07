Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U không mua được sao AC Milan

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Bild, Bayern sẵn sàng chồng đủ 38 triệu euro như trong điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Pavard và Stuttgart. Chuyển nhượng bóng đá từ Corrielle dello Sport loan báo, MU đã có lời đề nghị hỏi mua Alessio Romagnoli của AC Milan.Chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, Real Madrid đã đồng ý siêu hợp đồng 272 triệu euro để sở hữu chàng trai vàng Kylian Mbappe. Arsenal đang lên kế hoạch quay lại Tây Ban Nha nhằm dứt điểm thương vụ mua ngôi sao Steven N'Zonzi. Ngưới đại diện phía Real Sociedad và Real Madrid đã có cuộc gặp để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong thương vụ Álvaro Odriozola Thông tin về việc Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus tràn ngập trên các mặt báo và mới đây Real đã đưa ra yêu sách với Juventus. AC Milan đã bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm tham dự cúp châu Âu mùa tới. Điều này đã mở ra cơ hội sở hữu Bonucci cho M.U. Khi mà Barcelona đang tỏ ra rất thèm khát sự phục vụ của Clement Lenglet, thì họ lại nhận được gáo nước lạnh từ Sevilla. Chelsea đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 73 triệu euro dành cho Alisson Becker, theo Centro Suono Sport. Ever Banega được cho là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch nâng cấp đội hình Arsenal của tân HLV Unai Emery trong mùa hè này. Mời quý độc giả xem clip Leonardo Bonucci - Hungrier Than Ever - Long Passing & Defensive Skills - Nguồn: Youtube

