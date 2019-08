Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU chuyển hướng chiêu mộ sao Tottenham

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU đang ra sức chiêu mộ Sean Longstaff, sao trẻ đầy triển vọng của Newcastle United. Đây là gương mặt mà Quỷ đỏ từng đặt vấn đề đàm phán với phía "Chích choè" đầu kỳ chuyển nhượng hè 2019. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Inter Milan chấp nhận chi 65 triệu euro trả trước, kèm 10 triệu euro các điều khoản phụ cho MU để có được Lukaku. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Victor Camarasa gia nhập Palace theo dạng cho mượn từ CLB Real Betis, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Trên trang chủ của mình, Montreal Impact chính thức thông báo chiêu mộ thành công Bojan Krkic theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2020, đồng thời khoác áo số 9 ở bến đỗ mới. Các báo cáo từ Sky Sports cho hay, Tottenham muốn sở hữu Coutinho trong bối cảnh Christian Eriksen nhiều khả năng ra đi và điểm đến là M.U. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino mới đây đã nhận được thông điệp không mấy vui vẻ. BBC Sport đưa tin Arsenal đã thống nhất mức phí chuyển nhượng với Celtic về trường hợp của hậu vệ trái Kieran Tierney. Theo đó, cầu thủ này sẽ gia nhập Arsenal trong thương vụ giá trị 25 triệu bảng - trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Scotland. Nguồn tin từ Telegraph cho biết, MU không thể bán Alexis Sanchez vì không có bất kì đề nghị hỏi mua nào trong phiên chợ Hè này. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển thủ Chile sẽ tiếp tục ở lại và vẫn là người hưởng lương cao nhất đội. MU sớm từ bỏ thương vụ theo đuổi Bruno Fernandes và nhanh chóng chuyển hướng sang Christian Eriksen. Khi mà Eriksen chỉ còn đúng 1 năm trong hợp đồng, Quỷ đỏ có cơ hội chiêu mộ Eriksen chỉ với giá 60 triệu bảng. Mới nhất, trang chủ CLB AC Milan đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công cầu thủ Duarte trị giá 11 triệu euro. Anh sẽ gia nhập sân San Siro, đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và nhận mức lương 1,2 triệu euro/mùa. Sidibe gia nhập Everton từ Monaco theo bản hợp đồng cho mượn có giá trị 2 triệu bảng. Kèm theo đó, Everton có quyền mua đứt ngôi sao người Pháp vào cuối mùa.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU đang ra sức chiêu mộ Sean Longstaff, sao trẻ đầy triển vọng của Newcastle United. Đây là gương mặt mà Quỷ đỏ từng đặt vấn đề đàm phán với phía "Chích choè" đầu kỳ chuyển nhượng hè 2019. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Inter Milan chấp nhận chi 65 triệu euro trả trước, kèm 10 triệu euro các điều khoản phụ cho MU để có được Lukaku. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Victor Camarasa gia nhập Palace theo dạng cho mượn từ CLB Real Betis, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Trên trang chủ của mình, Montreal Impact chính thức thông báo chiêu mộ thành công Bojan Krkic theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2020, đồng thời khoác áo số 9 ở bến đỗ mới. Các báo cáo từ Sky Sports cho hay, Tottenham muốn sở hữu Coutinho trong bối cảnh Christian Eriksen nhiều khả năng ra đi và điểm đến là M.U. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino mới đây đã nhận được thông điệp không mấy vui vẻ. BBC Sport đưa tin Arsenal đã thống nhất mức phí chuyển nhượng với Celtic về trường hợp của hậu vệ trái Kieran Tierney. Theo đó, cầu thủ này sẽ gia nhập Arsenal trong thương vụ giá trị 25 triệu bảng - trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Scotland. Nguồn tin từ Telegraph cho biết, MU không thể bán Alexis Sanchez vì không có bất kì đề nghị hỏi mua nào trong phiên chợ Hè này. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển thủ Chile sẽ tiếp tục ở lại và vẫn là người hưởng lương cao nhất đội. MU sớm từ bỏ thương vụ theo đuổi Bruno Fernandes và nhanh chóng chuyển hướng sang Christian Eriksen. Khi mà Eriksen chỉ còn đúng 1 năm trong hợp đồng, Quỷ đỏ có cơ hội chiêu mộ Eriksen chỉ với giá 60 triệu bảng. Mới nhất, trang chủ CLB AC Milan đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công cầu thủ Duarte trị giá 11 triệu euro. Anh sẽ gia nhập sân San Siro, đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và nhận mức lương 1,2 triệu euro/mùa. Sidibe gia nhập Everton từ Monaco theo bản hợp đồng cho mượn có giá trị 2 triệu bảng. Kèm theo đó, Everton có quyền mua đứt ngôi sao người Pháp vào cuối mùa.