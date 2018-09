Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho giữ ghế tại MU bằng Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, để củng cố vững chắc cho chiếc ghế của mình tại sân Old Trafford, Mourinho chính thức vào cuộc đưa Neymar về MU. Chuyển nhượng bóng đá từ Italia, đích thân HLV Maurizio Sarri là người đang đứng ra tìm kiếm thỏa thuận với Rugani để về Chelsea. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail, Mourinho muốn đưa Depay trở lại MU sau màn trình diễn xuất sắc trước Man City trong lượt trận đầu tiên UEFA Champions League. Sergio Aguero vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Etihad. Điều đó đồng nghĩa, Kun Aguero sẽ khoác áo Man City đến năm 2021. Sau khi làm loạn đòi đến Barca và bị chủ sân Nou Camp quay lưng, Adrien Rabiot lại khiến PSG khó chịu khi đòi đến Man City. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Barcelona đã lên chi tiết để nổ bom tấn mang tên Paul Pogba từ MU. The Sun đưa tin, MU đã gia nhập cuộc đua giành chữ kí của Frenkie de Jong, tài năng trẻ người Hà Lan thuộc biên chế Ajax Amsterdam. Le10Sport tiết lộ, PSG đã thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với Thiago Silva và dự định sẽ bán trung vệ này sang Juventus, Napoli, AS Roma lẫn đội bóng cũ AC Milan. Alvaro Morata có thể sẽ gia nhập West Ham United trong kì chuyển nhượng mùa Đông bởi những màn trình diễn kém thuyết phục trong màu áo Chelsea. Virgil Van Dijk đã bày tỏ ý kiến cho rằng, đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể chinh phục cú ăn 4 ở mùa giải năm nay. Mời quý độc giả xem clip Neymar VS Liverpool 18/09/2018 - Nguồn: Youtube

