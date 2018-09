Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU dẹp loạn bằng 1 trận thắng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo chí Pháp, Pogba chủ động gạt bỏ rắc rối với HLV Mourinho để tiếp tục thi đấu cho MU. Chuyển nhượng bóng đá từ Diario Gol, Real Madrid đang tìm cách thuyết phục Mauro Icardi rời Italia để sang Tây Ban Nha thi đấu.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, MU đã cử tuyển trạch viên đến "xem giò" De Jong ở trận cầu giữa Pháp vs Hà Lan thuộc khuôn khổ Nations Cup hồi đầu tháng. Nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Arsenal sẽ có Banega từ Sevilla để thay vị trí Granit Xhaka, Torreira, Matteo Guendouzi và Elneny. Alvaro Morata có thể sẽ gia nhập West Ham United trong kì chuyển nhượng mùa Đông bởi những màn trình diễn kém thuyết phục trong màu áo Chelsea. Việc đàm phán hợp đồng mới giữa Raheem Sterling và Manchester City đang gặp nhiều bế tắc và đây chính là cơ hội của Arsenal. Theo truyền thông Đức, MU và Arsenal là hai ông lớn mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ kí của tiền vệ trẻ Arne Maier. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2018, Arsenal chỉ chấp nhận bỏ ra 22 triệu bảng cho Cristian Pavon và nhanh chóng nhận được cái lắc đầu từ đại diện Argentina. Theo Football-Espana, BLĐ Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Edin Dzeko ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero cho biết PSG đã hỏi mua tiền vệ 30 tuổi của Barca là Ivan Rakitic với giá 100 triệu euro trong mùa Hè 2018 nhưng không thành công. Mời quý độc giả xem clip Paul Pogba vs Young Boys(Away) - Nguồn: Youtube

