Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Man City vượt mặt MU để có sao Leicester

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Liverpool, đội bóng vùng Merseyside đã chính thức ký hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi Harry Wilson. Chuyển nhượng bóng đá từ Goal, trung vệ Yerry Mina đang rất gần việc chuyển đến Everton thi đấu với mức phí chuyển nhượng 24 triệu euro.Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror, Man City đã chính thức sở hữu bom tấn đầu tiên mùa hè này mang tên Riyad Mahrez. Trang chủ Juventus cũng chính thức công khai mức phí chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo đó là 100 triệu euro và 12 triệu euro phụ phí. Bất chấp rất nhiều tin đồn về việc sẽ gia nhập Barcelona, Miralem Pjanic dự kiến sẽ gia hạn với Juventus trong vài ngày tới. Lucas Torreira đã chính thức cập bến Arsenal và trước đó, The Gunners đã phải đáp ứng "yêu sách" để giành phần thắng trong cuộc đua với Napoli. Theo Sport Mediaset, Chelsea sắp hoàn tất việc chiêu mộ Daniele Rugani với giá 40 triệu euro. Cựu hậu vệ của ĐT Bỉ - Van Buyten nhận xét Kylian Mbappe mang phẩm chất pha trộn của Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo và cả Thierry Henry. Liverpool đã đưa ra mức giá 15,9 triệu bảng cho Besiktas nhằm thuyết phục đội bóng này nhượng lại hậu vệ Domagoj Vida nhưng có thể sẽ tăng lên 30 triệu bảng. Luis Nani tiết lộ anh muốn quay lại CLB cũ Fenerbahce hơn là Sporting Lisbon. Mời quý độc giả xem clip Riyad Mahrez - Welcome to Man City 2018 - Nguồn: Youtube

