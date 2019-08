Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: "Lật kèo" MU, Dybala chuyển tới Tottenham

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Man City đã ký xong thỏa thuận trao đổi cầu thủ với Juventus. Đội chủ sân Etihad sẽ có được sự phục vụ của Joao Cancelo, trong khi Danilo chuyển đi theo chiều ngược lại kèm 30 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ Le Frances, PSG rất muốn đẩy Neymar sang MU dưới dạng cho mượn. Lý do là bởi, đại diện Ligue 1 tin tưởng, Quỷ đỏ thành Manchester có thể chấp nhận mức lương điên rồ 700.000 euro/tuần của Neymar. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail xác nhận, Juventus đã đạt thỏa thuận bán Dybala cho Tottenham với bản hợp đồng trị giá 69 triệu bảng (~75 triệu euro). Vấn đề còn lại là Tottenham cần phải chốt thỏa thuận cá nhân với Dybala. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Llorente bất ngờ lọt vào danh sách mua sắm của MU trong 2 ngày cuối chuyển nhượng. Theo cây viết Gianluca Di Marzio, Man City đã đạt thỏa thuận về việc chiêu mộ tiền đạo Felix Correia. Sao mai sinh năm 2001 gia nhập The Citizens theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá 3.5 triệu euro (kèm theo 3.5 triệu euro tùy thành tích). Theo tiết lộ mới nhất từ Sky Sports, Inter Milan đã bị từ chối một lần nữa từ phía MU. Mức hỏi mua mới nhất với 68 triệu euro (cộng thêm 5 triệu phụ phí) không làm phía đội bóng nước Anh hài lòng. "Quỷ đỏ" muốn tối thiểu 85 triệu cho tiền đạo sinh năm 1993 và không chấp nhận giảm giá. Trên trang chủ của mình, Liverpool chính thức thông báo để tiền đạo Taiwo Awoniyi gia nhập Mainz 05 theo dạng cho mượn đến hết mùa 2019/20. Đây đươc xem là phương án tốt nhất cho sao mai người Nigeria khi anh không có nhiều cơ hội cạnh tranh suất đá chính. Theo tờ L'Equipe, Philippe Coutinho đang chuẩn bị gia nhập Arsenal dưới dạng cho mượn. Có lẽ đa số người cho rằng đây là một thương vụ không thể nào xảy ra, thậm chí là những cổ động viên trung thành nhất của Pháo thủ. Nhưng xét về mọi mặt, khả năng tiền vệ người Brazil cập bến Emirates là hoàn toàn hợp lí. Hợp đồng của Gundogan với Man City chỉ còn hạn đến hè năm sau và anh không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc kí hợp đồng mới. Thậm chí theo tờ Express, nhiều thành viên của CLB đã lo lắng có thể anh sẽ chọn đến chơi cho đối thủ Liverpool. Trên trang chủ, Arsenal chính thức thông báo Laurent Koscielny sẽ rời Premier League để gia nhập màu áo Bordeaux. Nhà đương kim á quân Europa League sẽ thu lại 6 triệu euro từ thương vụ này (bao gồm cả tiền thưởng).

