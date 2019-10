Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca tính dâng sao 120 triệu đổi lấy Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, trước sự nhóm ngó của các ông lớn ở châu Âu như Liverpool hay Man City, Villarreal cân nhắc gia tăng điều khoản phá vỡ hợp đồng của Samuel Chukwueze lên hơn 60 triệu euro nhằm gây khó cho những CLB muốn giật lấy tài năng của "tàu ngầm vàng". Chuyển nhượng bóng đá từ El Desmarque, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid, trong bối cảnh nếu Courtois cứ tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Arsenal El Desmarque, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid, trong bối cảnh nếu Courtois cứ tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn. Cải thiện hàng công già nua, Real Madrid đã lặn lôi nước Anh để đặt vấn đề mua 3 "cỗ máy săn bàn" gồm Harry Kane, Sadio Mane và Gabriel Jesus. Số tiền để "Nhà trắng" mang về 3 tiền đạo này được dự đoán không dưới 500 triệu bảng. Theo Thespoof, BLĐ Man Utd đang nhắm đến Zinedine Zidane và Steve Bruce là hai ứng cử viên hàng đầu thay thế chiếc ghế nóng của HLV Solskjaer trong tương lai. Theo tiết lộ từ tờ Daily Star, Tottenham Hotspur đã đưa tiền vệ James Maddison trở thành mục tiêu hàng đầu của họ nhằm thay thế Christian Eriksen vào năm 2020. Theo The Mirror, Real Madrid nuôi tham vọng lớn sẽ chiêu mộ thành công sao trẻ của Ajax, Donny Van de Beek ngay trong những kỳ chuyển nhượng tới. Tiết lộ từ tờ Fotospor, Man City đang rất muốn đưa Caglar Soyuncu của Leicester City về sân Etihad. Trong bối cảnh lực lượng hiện tại quá mỏng manh, không loại trừ khả năng The Citizen sẽ tập trung tất cả tiềm lực cho trung vệ này vào mùa Đông tới. Mới đây, theo tiết lộ từ tờ báo Fichajes của Tây Ban Nha, tiền vệ Mesut Ozil có thể là một sự lựa chọn khả dĩ cho AC Milan vào tháng 1, trong bối cảnh Pháo thủ đang muốn loại bỏ tiền vệ người Đức càng sớm càng tốt. Trong bối cảnh Antoine Griezmann khó hoà nhập ở Barcelona, Thượng tầng đội chủ sân Camp Nou muốn đưa tiền vệ người Pháp vào phần thoả thuận để chiêu mộ Neymar với PSG.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, trước sự nhóm ngó của các ông lớn ở châu Âu như Liverpool hay Man City, Villarreal cân nhắc gia tăng điều khoản phá vỡ hợp đồng của Samuel Chukwueze lên hơn 60 triệu euro nhằm gây khó cho những CLB muốn giật lấy tài năng của "tàu ngầm vàng". Chuyển nhượng bóng đá từ El Desmarque, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid, trong bối cảnh nếu Courtois cứ tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Arsenal El Desmarque, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid, trong bối cảnh nếu Courtois cứ tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn. Cải thiện hàng công già nua, Real Madrid đã lặn lôi nước Anh để đặt vấn đề mua 3 "cỗ máy săn bàn" gồm Harry Kane, Sadio Mane và Gabriel Jesus. Số tiền để "Nhà trắng" mang về 3 tiền đạo này được dự đoán không dưới 500 triệu bảng. Theo Thespoof, BLĐ Man Utd đang nhắm đến Zinedine Zidane và Steve Bruce là hai ứng cử viên hàng đầu thay thế chiếc ghế nóng của HLV Solskjaer trong tương lai. Theo tiết lộ từ tờ Daily Star, Tottenham Hotspur đã đưa tiền vệ James Maddison trở thành mục tiêu hàng đầu của họ nhằm thay thế Christian Eriksen vào năm 2020. Theo The Mirror, Real Madrid nuôi tham vọng lớn sẽ chiêu mộ thành công sao trẻ của Ajax, Donny Van de Beek ngay trong những kỳ chuyển nhượng tới. Tiết lộ từ tờ Fotospor, Man City đang rất muốn đưa Caglar Soyuncu của Leicester City về sân Etihad. Trong bối cảnh lực lượng hiện tại quá mỏng manh, không loại trừ khả năng The Citizen sẽ tập trung tất cả tiềm lực cho trung vệ này vào mùa Đông tới. Mới đây, theo tiết lộ từ tờ báo Fichajes của Tây Ban Nha, tiền vệ Mesut Ozil có thể là một sự lựa chọn khả dĩ cho AC Milan vào tháng 1, trong bối cảnh Pháo thủ đang muốn loại bỏ tiền vệ người Đức càng sớm càng tốt. Trong bối cảnh Antoine Griezmann khó hoà nhập ở Barcelona, Thượng tầng đội chủ sân Camp Nou muốn đưa tiền vệ người Pháp vào phần thoả thuận để chiêu mộ Neymar với PSG.