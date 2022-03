Chung khung hình, hai hot girl Việt đình đám có màn “đọ” nhan sắc

Mới đây, hình ảnh hai nàng hot girl đình đám là Xoài Non và Võ Ngọc Trân chụp chung được netizen một phen xuýt xoa bởi nhan sắc một 9 một 10, không ai kém cạnh ai. Bức ảnh này đã thu hút hơn 30.000 lượt thích và bình luận, ai cũng trầm trồ trước nhan sắc của hai hot girl Sài Thành. Nhiều netizen còn để lại bình luận như: "cực phẩm 2k2 là đây", "nhan sắc đỉnh của chóp là đây chứ đâu",...dành tặng cho Xoài Non và Ngọc Trân. Xoài Non cho biết, cô nàng quen Ngọc Trân khi mua đồ ở shop quần áo nổi tiếng của nàng hot girl xinh đẹp này. Thời điểm Xoài Non lấy chồng, Ngọc Trân là một trong những người đầu tiên chúc mừng, đồng thời từng góp mặt trong dàn bê tráp tại đám hỏi của bạn thân. Xoài Non là cô gái may mắn trong tình yêu với chuyện tình "chú - cháu" là streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis. Vốn dĩ sở hữu nhan sắc như con lai cực phẩm nên khi lấy chồng đại gia, gái xinh Xoài Non ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cả Xoài Non và Ngọc Trân đều theo đuổi phong cách quyến rũ. Hai hot girl khá thoải mái trong việc lựa chọn trang phục, với những bộ đầm cắt, xẻ gợi cảm khoe triệt để thân hình. Xoài Non khi đã lấy chồng vẫn vô tư diện những bộ đồ theo sở thích, được là chính mình trong gia đình nhà chồng vì được cả nhà cưng chiều và ưu ái. Hai chị em đứng cạnh nhau không hề có sự chênh lệch về tuổi tác và nhan sắc, họ được nhận xét nhan sắc một chín một mười không hề khác nhau nhiều. Về phía "nữ thần học đường" Võ Ngọc Trân, cô sở hữu thân hình siêu đẹp, khả năng kiếm tiền "không thuộc dạng vừa đâu". Võ Ngọc Trân cũng không ngại khoe hình thể đẹp qua những tấm ảnh táo bạo được đăng lên Facebook cá nhân. Từ trang phục, cách tạo dáng cho đến cả biểu cảm khuôn mặt của Ngọc Trân đều không chê vào đâu được. Ngoài xinh đẹp, Ngọc Trân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mua miếng đất đầu tiên năm 17 tuổi, đầu năm 2021 tiết lộ thu nhập hơn 300 triệu mỗi tháng,...Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

