Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: Thí sinh Quảng Ninh là "tân vương"

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã diễn ra tại điểm cầu trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Nghệ An và Quảng Ninh. Ảnh: Zing Đây là lần cuối cùng MC Diệp Chi dẫn dắt chương trình sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Zing Chung kết Olympia 2021 là màn so tài của 4 chàng trai: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh). Ảnh: Zing Giải thưởng của chung kết lần này vẫn giống mọi năm, với giải nhất là 40.000 USD, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng. Lần đầu tiên trận đấu quan trọng nhất buộc phải dời lại đến gần 2 tháng vì dịch COVID-19, còn các "nhà leo núi" phải ôn tập online. Ảnh: Zing Sau các phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc đầy căng thẳng và hết sức cam go, Hoàng Khánh sở hữu số điểm cao nhất, và cậu bạn cũng là thí sinh đầu tiên thể hiện mình cho phần thi Về đích. Ảnh: Zing Hoàng Khánh là người thi đấu đầu tiên, cậu chọn gói ba câu hỏi 10 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, thí sinh Quảng Ninh chọn sử dụng Ngôi sao hy vọng. Ảnh: Zing Tuy nhiên, kết thúc phần thi của mình, Hoàng Khánh bị tụt điểm số, còn 240 điểm (bị giành mất 10 điểm về tay Duy Anh và mất 10 điểm khi sử dụng Ngôi sao hy vọng). Ảnh: Zing Kết quả chung cuộc chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế với 315 điểm, Hải An về nhì với 240 điểm, Việt Thái 155 điểm và Duy Anh 60 điểm cùng giành giải ba. Ảnh: Tổng hợp Nguyễn Hoàng Khánh từng gây ấn tượng qua việc thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần. Ảnh: Chụp màn hình Như vậy, với thành tích xuất sắc của Nguyễn Hoàng Khánh, đây là lần thứ tư Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận chung kết. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nữ sinh duy nhất Thu Hằng đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Nguồn: VTV24

