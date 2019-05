Chưa đến King's Cup, ĐT Việt Nam đã có "biến" lớn?

Tối 27/5, trên Facebook cá nhân, trung vệ Quế Ngọc Hải đăng tải hai bức ảnh cùng dòng trạng thái bày tỏ sự vui mừng khi hai đồng đội Nguyên Mạnh và Tuấn Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam viết lời dẫn: "Long time no see" (Lâu rồi không gặp) như lời chào đón hai chàng tuyển thủ trở lại đội tuyển Quốc gia sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương Khi các fan còn đang tranh cãi nảy lửa về những cái tên trong bản danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự King's Cup 2019 được công bố chiều 27/5 thì trong nội bộ đội tuyển cũng có những màn đấu khẩu hài hước. Vẫn là câu chuyện đối đáp qua lại mặn mòi của hội anh em cây khế Văn Toàn, Ngọc Hải trước ngày hội quân. Tiền đạo của HAGL trêu Quế Ngọc Hải rằng liệu có cách nào để lên tuyển mà không cần nhìn mặt nhau không nhỉ. Cụ thể, Văn Toàn còn đề xuất Hải Quế lấy gì che mặt vào. Những bình luận đầy tính "gợi đòn" của tiền đạo nhận được phản ứng cực gắt từ đội trưởng tuyển Việt Nam: "Không nhìn được thì cũng chịu khó mà nhìn", "Tao sẽ coi như mày không tồn tại, được chưa?". Đọc những comment qua lại của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, dân mạng chỉ biết cười trừ bó tay với sự "láo toét" của Văn Toàn và "cục súc" của Hải Quế. Như đã biết, Văn Toàn và Quế Ngọc Hải là cặp anh em khá thân thiết khi lên tuyển. Trước đó, khi chúc mừng sinh nhật Ngọc Hải, Văn Toàn cho biết muốn đạp người đàn anh. Thậm chí, Văn Toàn còn cho biết trong đội Quế Ngọc Hải là trò chơi để mua vui cho mình. Theo lịch sáng 1/6, Quế Hải, Văn Toàn, Tuấn Anh,... sẽ hội quân cùng HLV Park Hang-seo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Buổi chiều cùng ngày, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019. Do không có chuyến bay thẳng tới Buriram (địa điểm tổ chức giải) nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghỉ lại 1 đêm tại Bangkok và nối chuyến nội địa tới Buriram vào sáng ngày 2/6. Đội sẽ có 2 ngày thực tế để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 5/6.

