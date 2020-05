Chồng nhậu say, vợ Duy Mạnh ấm ức than thở trên MXH?

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Duy Mạnh là Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải trạng thái bức xúc: "Ủa nhậu xỉn là về nhà được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?". Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, trạng thái đã bị cô xóa đi. Động thái của vợ Duy Mạnh khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu có phải cặp đôi đang có vấn đề, "cơm không lành, canh không ngọt" hay không? Điều khiến dân mạng đặt nghi vấn cho việc "động bát, động đũa" của cầu thủ Duy Mạnh và vợ là chàng hậu vệ của CLB Hà Nội lộ khoảnh khắc nhậu nhẹt bên bạn bè tại một quán ăn ngay tối qua. Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Dũng là các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội có mặt tại buổi nhậu cùng bạn bè vào tối ngày hôm qua. "Tưởng không say mà lại say không tưởng. Bữa tối vui vẻ hết nấc đúng nghĩa cùng gia đình và những người anh em" - một người bạn góp mặt trong cuộc nhậu của Duy Mạnh viết trên trang Facebook cá nhân. Chính điều này khiến dân mạng càng nghi ngờ rằng người nhậu say rồi xúc phạm vợ con mà Quỳnh Anh nhắc đến chính là Duy Mạnh. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng cho tin đồn này. Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào ngày 9/2 vừa qua sau gần 5 năm hẹn hò mặn nồng. Đám cưới của cặp đôi từng là tâm điểm chú ý của truyền thông. Vài tháng sau kết hôn, cặp đôi lên tiếng xác nhận đã có con đầu lòng. Dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, vợ chồng cầu thủ có chuyến nghĩ dưỡng tại Nha Trang. Duy Mạnh tiết lộ vợ anh mang thai con trai trên trang cá nhân. Dù đang trong thời gian thai kỳ nhưng Quỳnh Anh vẫn cực kỳ xinh đẹp, thậm chí nhuận sắc hơn cả thời con gái. Trong khi đó, sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận Siêu cúp Quốc gia, Duy Mạnh đã sang Singapore phẫu thuật và hiện đang phục hồi tại PVF. Mời quý độc giả xem thêm clip: FULL Đám cưới Quỳnh Anh Duy Mạnh và dàn khách mời cực xịn - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Duy Mạnh là Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải trạng thái bức xúc: "Ủa nhậu xỉn là về nhà được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?". Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, trạng thái đã bị cô xóa đi. Động thái của vợ Duy Mạnh khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu có phải cặp đôi đang có vấn đề, "cơm không lành, canh không ngọt" hay không? Điều khiến dân mạng đặt nghi vấn cho việc "động bát, động đũa" của cầu thủ Duy Mạnh và vợ là chàng hậu vệ của CLB Hà Nội lộ khoảnh khắc nhậu nhẹt bên bạn bè tại một quán ăn ngay tối qua. Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Dũng là các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội có mặt tại buổi nhậu cùng bạn bè vào tối ngày hôm qua. "Tưởng không say mà lại say không tưởng. Bữa tối vui vẻ hết nấc đúng nghĩa cùng gia đình và những người anh em" - một người bạn góp mặt trong cuộc nhậu của Duy Mạnh viết trên trang Facebook cá nhân. Chính điều này khiến dân mạng càng nghi ngờ rằng người nhậu say rồi xúc phạm vợ con mà Quỳnh Anh nhắc đến chính là Duy Mạnh. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng cho tin đồn này. Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào ngày 9/2 vừa qua sau gần 5 năm hẹn hò mặn nồng. Đám cưới của cặp đôi từng là tâm điểm chú ý của truyền thông. Vài tháng sau kết hôn, cặp đôi lên tiếng xác nhận đã có con đầu lòng. Dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, vợ chồng cầu thủ có chuyến nghĩ dưỡng tại Nha Trang. Duy Mạnh tiết lộ vợ anh mang thai con trai trên trang cá nhân. Dù đang trong thời gian thai kỳ nhưng Quỳnh Anh vẫn cực kỳ xinh đẹp, thậm chí nhuận sắc hơn cả thời con gái. Trong khi đó, sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận Siêu cúp Quốc gia, Duy Mạnh đã sang Singapore phẫu thuật và hiện đang phục hồi tại PVF. Mời quý độc giả xem thêm clip: FULL Đám cưới Quỳnh Anh Duy Mạnh và dàn khách mời cực xịn - Nguồn: Youtube